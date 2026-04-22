رسالة عربية حاسمة لفنلندا: الاعتراف بدولة فلسطين حق لا يقبل التأجيل

أكد مندوب دولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، السفير مهند العكلوك، أهمية المواقف الفنلندية الداعمة للقانون الدولي، مشيدًا بدورها في دعم القضية الفلسطينية وجهود إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية وعاصمتها القدس.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الرئيس الدكتور ألكسندر ستوب، رئيس جمهورية فنلندا، بالمندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية، بحضور الأمين العام أحمد أبو الغيط، والذي عقد بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، اليوم الأربعاء 22 أبريل 2026.

وخلال كلمته أمام الرئيس الفنلندي، أعرب العكلوك عن تقديره لعدد من الخطوات التي اتخذتها فنلندا، من بينها دعم مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وتأييد فرض عقوبات على المستوطنين، إلى جانب مشاركتها في مؤتمر حل الدولتين في نيويورك ودعم مخرجاته، فضلًا عن مساهماتها المالية في دعم التنمية في فلسطين ووكالة “الأونروا”.

ودعا مندوب فلسطين، باسم الدول العربية، فنلندا إلى استكمال مواقفها المتسقة مع القانون الدولي عبر الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، مؤكدًا أن هذا الاعتراف يمثل حقًا أصيلًا للشعب الفلسطيني وخطوة مهمة نحو تحقيق السلام في المنطقة والعالم.