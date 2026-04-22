الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

رسالة عربية حاسمة لفنلندا: الاعتراف بدولة فلسطين حق لا يقبل التأجيل

العكلوك خلال مصافحته الرئيس الفنلندي
الديب أبوعلي

أكد مندوب دولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، السفير مهند العكلوك، أهمية المواقف الفنلندية الداعمة للقانون الدولي، مشيدًا بدورها في دعم القضية الفلسطينية وجهود إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية وعاصمتها القدس.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الرئيس الدكتور ألكسندر ستوب، رئيس جمهورية فنلندا، بالمندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية، بحضور الأمين العام أحمد أبو الغيط، والذي عقد بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، اليوم الأربعاء 22 أبريل 2026.

وخلال كلمته أمام الرئيس الفنلندي، أعرب العكلوك عن تقديره لعدد من الخطوات التي اتخذتها فنلندا، من بينها دعم مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وتأييد فرض عقوبات على المستوطنين، إلى جانب مشاركتها في مؤتمر حل الدولتين في نيويورك ودعم مخرجاته، فضلًا عن مساهماتها المالية في دعم التنمية في فلسطين ووكالة “الأونروا”.

ودعا مندوب فلسطين، باسم الدول العربية، فنلندا إلى استكمال مواقفها المتسقة مع القانون الدولي عبر الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، مؤكدًا أن هذا الاعتراف يمثل حقًا أصيلًا للشعب الفلسطيني وخطوة مهمة نحو تحقيق السلام في المنطقة والعالم.

فلسطين جامعة الدول العربية ألكسندر ستوب جمهورية فنلندا فنلندا الأونروا المستوطنين إسرائيل الاتحاد الأوروبي الأمانة العامة الأمين العام أحمد أبو الغيط الجامعة العربية السفير مهند العكلوك مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية

عوامل تزيد هشاشة العظام.. وطرق الوقاية

العوامل التى تزيد هشاشة العظام و طرق الوقاية
اكثر ١٠ ماركات ترخيصا
الاسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية
BMW 7
