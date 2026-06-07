قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في قضية البلطجة بالتجمع.. التحفظ على ممتلكات صبري نخنوخ والمتهمين ومنعهم من السفر لشبهة غسيل أموال
ناقد رياضي: مواجهة البرازيل كشفت أخطاء المنتخب.. ولا مجال للتعويض أمام بلجيكا
رئيس الوزراء يتفقد مجمع ألستوم الصناعي بمدينة برج العرب الجديدة
استعدادًا لكأس العالم.. مواجهات قوية اليوم الأحد 7 يونيو 2026 والقنوات الناقلة
رئيس الوزراء يتفقد مصنع مكونات وأنظمة السكة الحديد بالإسكندرية
وزير الاستثمار: تطوير قطاع التأمين يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات المالية
مدبولي يتفقد مركز تحكم غرب بالإسكندرية ويؤكد تطوير الشبكة القومية للكهرباء
الصين ترسل أسطولاً بحرياً إلى شرق تايوان بعد محادثات ترسيم الحدود بين اليابان والفلبين
الأزهر: التواصل الفعال مع الأبناء يساعدهم في اتخاذ خيارات صحيحة في حياتهم
شوبير: مباراة البرازيل منحت منتخب مصر الثقة وحققت مكاسب فنية عديدة
استثمارات تتجاوز 402 مليار جنيه منذ 2014.. مدبولي: الإسكندرية تشهد طفرة تنموية كبرى
التضامن: المنظومة المالية الاستراتيجية تقدم كافة أوجه الدعم للتمكين الاقتصادي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

استعدادًا لكأس العالم.. مواجهات قوية اليوم الأحد 7 يونيو 2026 والقنوات الناقلة

. مواجهات ودية قوية
. مواجهات ودية قوية
خالد يوسف

تشهد أجندة مباريات اليوم الأحد 7 يونيو 2026 عددًا من المواجهات الودية الدولية القوية، ضمن استعدادات المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم 2026، حيث تسعى الأجهزة الفنية إلى اختبار جاهزية اللاعبين ورفع معدلات الانسجام قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

لقاءات مهمة يترقبها الجمهور العربي

تأتي مباريات اليوم، في إطار سلسلة من التجارب الودية التي تخوضها المنتخبات العالمية، والتي تشهد مواجهات متوازنة بين مدارس كروية مختلفة، وسط متابعة جماهيرية كبيرة من عشاق كرة القدم حول العالم، خاصة مع اقتراب موعد البطولة العالمية.

ويترقب الجمهور العربي عددًا من اللقاءات المهمة، أبرزها مواجهة المغرب والنرويج، إضافة إلى مباراة اليونان وإيطاليا، إلى جانب مباريات أوروبية وعالمية أخرى تحمل طابعًا تنافسيًا قويًا رغم كونها مباريات ودية.

مواعيد مباريات اليوم الودية الدولية ـ بتوقيت مصر

* عمان × موزمبيق ـ الساعة 18:00 مساءً بتوقيت مصر.

* الدنمارك × أوكرانيا ـ الساعة 19:30 مساءً بتوقيت مصر ـ عبر قناة beIN Sports 2.

* كرواتيا × سلوفينيا ـ الساعة 21:45 مساءً بتوقيت مصر ـ عبر قناة beIN Sports 2.

* اليونان × إيطاليا ـ الساعة 22:00 مساءً بتوقيت مصر ـ عبر قناة beIN Sports 4.

* المغرب × النرويج ـ الساعة 22:00 مساءً بتوقيت مصر ـ عبر قناة Arryadia HD1.

استعدادات قوية قبل كأس العالم 2026

وتأتي هذه المواجهات ضمن خطة المنتخبات لتجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا، واختبار خطط اللعب المختلفة قبل خوض غمار كأس العالم 2026، حيث تحرص الأجهزة الفنية على تجربة أكبر عدد ممكن من العناصر، والوقوف على أفضل تشكيل ممكن.

كما تمثل هذه المباريات فرصة مهمة للمنتخبات العربية مثل المغرب وعُمان لاكتساب خبرات إضافية قبل الاستحقاقات الرسمية، في ظل مواجهة مدارس كروية متنوعة مثل أوروبا وأفريقيا.

متابعة جماهيرية مرتقبة

وتحظى مباريات اليوم بمتابعة جماهيرية كبيرة عبر القنوات الرياضية المختلفة، خاصة مع نقل عدد من المواجهات عبر شبكات رياضية كبرى مثل beIN Sports، ما يزيد من اهتمام المشاهدين بمتابعة تفاصيل اللقاءات لحظة بلحظة.

وتبقى مواجهة المغرب والنرويج من أبرز مباريات اليوم من حيث القوة الفنية والتكتيكية، إلى جانب لقاء إيطاليا واليونان الذي يُنتظر أن يشهد أداءً تنافسيًا قويًا بين المنتخبين.

كأس العالم مواجهات ودية قوية الأجهزة الفنية أجندة مباريات اليوم الأحد استعدادات المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 بعد قرار الحكومة وتفاصيل الزيادة الجديدة

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 بعد قرار الحكومة وتفاصيل الزيادة الجديدة

مصر والبرازيل

مصر تزرع الشكوك في البرازيل.. ماذا قالت صحف السامبا بعد ودية الختام قبل المونديال؟

تحذير مهم لأصحاب الشقق المغلقة بشأن عداد الكهرباء

تحذير مهم لأصحاب الشقق المُغلقة بشأن عداد الكهرباء

محمود الخطيب

ساحة الشيخ الطيب تستقبل محمود الخطيب بحفاوة كبيرة | صور

منتخب مصر

مفاجأة غير متوقعة في ترتيب منتخب مصر بتصنيف الفيفا بعد ودية البرازيل

منتخب مصر

موعد مباراة مصر القادمة بعد الخسارة أمام البرازيل وديًا 2-1

مباراة منتخب مصر و البرازيل

مهيب عبدالهادي يُثير الجدل بشأن رجل مباراة منتخب مصر والبرازيل

شوبير ونجله مصطفى

بطريقة غير متوقعة.. أحمد شوبير يمازح نجله مصطفى بعد تألقه أمام البرازيل

ترشيحاتنا

أرشيفية

اعرف الجرام بكام.. أسعار الذهب اليوم الأحد 7-6-2026 بالسوق المحلية

زواج قاصرات

كواليس وقائع صادمة لمنع زواج قاصرات في الفيوم والدقهلية

جيش الاحتلال

إعلام إسرائيلي: الجيش بدأ عمليات برية على أطراف النبطية جنوبي لبنان

بالصور

50 دولة و 100 طائرة.. القوات المسلحة تكشف تفاصيل النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء| صور

صورة من حفل التعريف بتنظيم مصر فعاليات النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء
صورة من حفل التعريف بتنظيم مصر فعاليات النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء
صورة من حفل التعريف بتنظيم مصر فعاليات النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء

فستان غير تقليدي .. زوجة خالد سليم تستعرض رشاقتها

زوجة خالد سليم
زوجة خالد سليم
زوجة خالد سليم

فستان مجسم.. ريم سامي تستعرض رشاقتها

ريم سامي
ريم سامي
ريم سامي

لوك لافت.. ريم مصطفى تستعرض جمالها

ريم مصطفى
ريم مصطفى
ريم مصطفى

فيديو

راغب علامة

خطف واغتيال.. راغب علامة يشعل السوشيال ميديا باعترافات مثيرة عن حياته

ابنة شيرين عبدالوهاب

أين الأم.. ظهور زينة في حفل تخرج ابنة شيرين عبدالوهاب يثير الجدل

سيدة المقابر

ادعوا على أبوكم.. تفاصيل فيديو أم داخل المقابر مع أبنائها وتصريحات عن سبب الواقعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

المزيد