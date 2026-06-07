استعدادًا لكأس العالم.. مواجهات قوية اليوم الأحد 7 يونيو 2026 والقنوات الناقلة

تشهد أجندة مباريات اليوم الأحد 7 يونيو 2026 عددًا من المواجهات الودية الدولية القوية، ضمن استعدادات المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم 2026، حيث تسعى الأجهزة الفنية إلى اختبار جاهزية اللاعبين ورفع معدلات الانسجام قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

لقاءات مهمة يترقبها الجمهور العربي

تأتي مباريات اليوم، في إطار سلسلة من التجارب الودية التي تخوضها المنتخبات العالمية، والتي تشهد مواجهات متوازنة بين مدارس كروية مختلفة، وسط متابعة جماهيرية كبيرة من عشاق كرة القدم حول العالم، خاصة مع اقتراب موعد البطولة العالمية.

ويترقب الجمهور العربي عددًا من اللقاءات المهمة، أبرزها مواجهة المغرب والنرويج، إضافة إلى مباراة اليونان وإيطاليا، إلى جانب مباريات أوروبية وعالمية أخرى تحمل طابعًا تنافسيًا قويًا رغم كونها مباريات ودية.

مواعيد مباريات اليوم الودية الدولية ـ بتوقيت مصر

* عمان × موزمبيق ـ الساعة 18:00 مساءً بتوقيت مصر.

* الدنمارك × أوكرانيا ـ الساعة 19:30 مساءً بتوقيت مصر ـ عبر قناة beIN Sports 2.

* كرواتيا × سلوفينيا ـ الساعة 21:45 مساءً بتوقيت مصر ـ عبر قناة beIN Sports 2.

* اليونان × إيطاليا ـ الساعة 22:00 مساءً بتوقيت مصر ـ عبر قناة beIN Sports 4.

* المغرب × النرويج ـ الساعة 22:00 مساءً بتوقيت مصر ـ عبر قناة Arryadia HD1.

استعدادات قوية قبل كأس العالم 2026

وتأتي هذه المواجهات ضمن خطة المنتخبات لتجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا، واختبار خطط اللعب المختلفة قبل خوض غمار كأس العالم 2026، حيث تحرص الأجهزة الفنية على تجربة أكبر عدد ممكن من العناصر، والوقوف على أفضل تشكيل ممكن.

كما تمثل هذه المباريات فرصة مهمة للمنتخبات العربية مثل المغرب وعُمان لاكتساب خبرات إضافية قبل الاستحقاقات الرسمية، في ظل مواجهة مدارس كروية متنوعة مثل أوروبا وأفريقيا.

متابعة جماهيرية مرتقبة

وتحظى مباريات اليوم بمتابعة جماهيرية كبيرة عبر القنوات الرياضية المختلفة، خاصة مع نقل عدد من المواجهات عبر شبكات رياضية كبرى مثل beIN Sports، ما يزيد من اهتمام المشاهدين بمتابعة تفاصيل اللقاءات لحظة بلحظة.

وتبقى مواجهة المغرب والنرويج من أبرز مباريات اليوم من حيث القوة الفنية والتكتيكية، إلى جانب لقاء إيطاليا واليونان الذي يُنتظر أن يشهد أداءً تنافسيًا قويًا بين المنتخبين.