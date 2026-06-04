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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 4-6-2026 في ملاعب العالم

فرنسا
فرنسا
رباب الهواري

يشهد اليوم الخميس 4 يونيو 2026 إقامة عدد من المباريات المهمة على الساحة الكروية، سواء على مستوى اللقاءات الودية الدولية ضمن التحضيرات النهائية لبطولة كأس العالم 2026، أو منافسات الدوري المغربي التي تدخل مراحلها الحاسمة.

وتتجه الأنظار إلى المواجهتين المرتقبتين اللتين تجمعان منتخب إسبانيا بنظيره العراقي، ومنتخب فرنسا أمام كوت ديفوار، حيث تسعى المنتخبات المشاركة إلى رفع جاهزيتها الفنية والبدنية قبل انطلاق العرس العالمي.

مواجهات ودية قوية قبل انطلاق المونديال

تنطلق المباريات الودية بمواجهة تجمع كينيا وليسوتو في الرابعة عصرًا، بينما يلتقي منتخب بوروندي مع غينيا الاستوائية في السابعة مساءً. وفي التوقيت نفسه يستضيف منتخب إيرلندا الشمالية نظيره الغيني، كما يواجه منتخب سلوفينيا منتخب قبرص.

وفي الثامنة مساءً، يلتقي منتخب أندورا مع ليشتنشتاين، بينما يخوض منتخب السويد اختبارًا قويًا أمام منتخب اليونان.

وتقام في العاشرة مساءً واحدة من أبرز مباريات اليوم عندما يواجه منتخب إسبانيا نظيره العراقي في لقاء يسعى خلاله الطرفان لتحقيق أكبر استفادة فنية ممكنة قبل كأس العالم. وبعدها بعشر دقائق فقط، يصطدم منتخب فرنسا بمنتخب كوت ديفوار في مواجهة قوية ينتظرها عشاق الكرة العالمية.

وتستكمل المباريات فجر الجمعة، حيث يلتقي منتخب التشيك مع جواتيمالا في الثالثة صباحًا، فيما يواجه منتخب المكسيك نظيره الصربي في الخامسة صباحًا.

منافسات قوية في الدوري المغربي

وعلى صعيد الدوري المغربي، يستضيف فريق حسنية أغادير نظيره الفتح الرباطي في التاسعة مساءً، في مباراة مهمة لكلا الفريقين ضمن منافسات البطولة.

وفي الحادية عشرة مساءً، يلتقي الجيش الملكي مع الدفاع الحسني الجديدي في مواجهة قوية يسعى خلالها أصحاب الأرض لمواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة، بينما يأمل الضيوف في تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من موقفهم في جدول الترتيب.

وتعد مباريات اليوم فرصة مهمة للمنتخبات والأندية لاختبار جاهزيتها وتحقيق أهدافها قبل الاستحقاقات المقبلة على المستويين المحلي والدولي

منتخب فرنسا منتخب اسبانيا كأس العالم العراق اخبار الرياضة

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