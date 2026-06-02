مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2 - 6 - 2026 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الثلاثاء 2 يونيو 2026 إقامة عدد من المباريات الودية والرسمية في مختلف الملاعب العربية والعالمية، حيث تتجه الأنظار إلى المواجهة القوية التي تجمع بين منتخب كرواتيا ونظيره البلجيكي ضمن التحضيرات الأخيرة للمنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، كما يخوض المنتخب المغربي مباراة ودية أمام منتخب مدغشقر في إطار استعداداته للاستحقاق العالمي المرتقب.

وتسعى المنتخبات إلى الاستفادة من هذه المواجهات لتجهيز اللاعبين والوصول إلى أفضل جاهزية فنية وبدنية قبل خوض المنافسات الرسمية خلال الفترة المقبلة.

مباريات ودية قوية استعدادًا للاستحقاقات المقبلة

يفتتح المنتخب الكرواتي مبارياته الودية بمواجهة قوية أمام المنتخب البلجيكي في السابعة مساءً، بينما يلتقي منتخب جورجيا مع نظيره الروماني في الثامنة مساءً.

وفي التوقيت ذاته، يخوض المنتخب المغربي اختبارًا مهمًا أمام منتخب مدغشقر ضمن برنامج الإعداد لكأس العالم، في حين يستضيف منتخب ويلز نظيره الغاني عند التاسعة وخمس وأربعين دقيقة مساءً.

كما تشهد الأجندة الدولية مواجهة تجمع بين هايتي ونيوزيلندا في الثالثة فجرًا، بينما يلتقي منتخب كوريا الجنوبية مع منتخب السلفادور في الرابعة عصرًا.

قمة مرتقبة في الدوري الجزائري

تتجه الأنظار في الدوري الجزائري إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع اتحاد العاصمة وشباب بلوزداد في التاسعة مساءً، وهي مباراة تحمل أهمية كبيرة في ظل المنافسة القوية بين الفريقين ورغبة كل منهما في حصد النقاط وتعزيز موقعه في جدول الترتيب.

منافسات قوية في الدوري العراقي

يشهد الدوري العراقي خمس مواجهات مهمة، حيث يلتقي الكهرباء مع الكرمة، والغراف مع نفط ميسان، وأربيل مع بغداد، وذلك عند السادسة مساءً.

وفي الثامنة والنصف مساءً، يواجه القوة الجوية فريق زاخو في مباراة قوية، بينما يستضيف الشرطة نظيره الميناء في لقاء يسعى خلاله أصحاب الأرض لمواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة.