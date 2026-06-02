الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بعد عطلة عيد الأضحى.. الإجازات الرسمية المتبقية في مصر 2026

الإجازات الرسمية المتبقية في مصر 2026 بعد عطلة عيد الأضحى .. تزداد معدلات البحث خلال الفترة الحالية عن الإجازات الرسمية المتبقية في مصر لعام 2026، وذلك بالتزامن مع انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك وعودة العمل مجددًا في المصالح الحكومية والهيئات العامة ومؤسسات القطاعين العام والخاص، حيث يحرص كثير من المواطنين على التعرف إلى مواعيد العطلات الرسمية المتبقية خلال العام من أجل التخطيط للراحة أو السفر أو تنظيم الالتزامات الأسرية والمهنية.

وتحظى الإجازات الرسمية باهتمام واسع بين مختلف الفئات، نظرًا لكونها تمثل فترات راحة مهمة من ضغوط العمل والدراسة، فضلًا عن ارتباط عدد منها بمناسبات دينية ووطنية تحمل مكانة خاصة لدى المصريين، وهو ما يجعلها من أكثر الموضوعات بحثًا على محركات البحث والمنصات الرقمية مع اقتراب كل مناسبة رسمية.

أول إجازة رسمية بعد عيد الأضحى 2026

رأس السنة الهجرية 1448 أول العطلات المنتظرة بعد عيد الأضحى

تأتي إجازة رأس السنة الهجرية 1448 هـ في مقدمة الإجازات الرسمية المنتظرة بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك، حيث توافق يوم الأربعاء 17 يونيو 2026.

وتعد هذه المناسبة من أبرز المناسبات الدينية التي ينتظرها المسلمون في مختلف أنحاء البلاد، إذ تمثل بداية عام هجري جديد، وتحظى باهتمام كبير على المستويين الرسمي والشعبي، كما تمنح العاملين والموظفين فرصة للحصول على يوم عطلة رسمية ضمن جدول الإجازات المعتمد خلال العام.

ذكرى ثورة 30 يونيو ضمن العطلات الرسمية المنتظرة

بعد أيام قليلة من إجازة رأس السنة الهجرية، تأتي ذكرى ثورة 30 يونيو التي توافق يوم الثلاثاء 30 يونيو 2026.

وتعد هذه المناسبة من المناسبات الوطنية المهمة في مصر، حيث تخلد أحد أبرز الأحداث التي شهدتها البلاد في تاريخها الحديث، وتحرص الدولة سنويًا على إحياء هذه الذكرى باعتبارها محطة وطنية بارزة ضمن المناسبات الرسمية المدرجة في أجندة العطلات الحكومية.

إجازة ثورة 23 يوليو في منتصف موسم الصيف

يترقب العاملون في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة إجازة عيد ثورة 23 يوليو، والتي توافق يوم الخميس 23 يوليو 2026.

وتحمل هذه المناسبة أهمية تاريخية كبيرة، إذ ترتبط بذكرى ثورة يوليو التي شكلت نقطة تحول مهمة في تاريخ الدولة المصرية، وتأتي هذه الإجازة خلال موسم الصيف، ما يجعلها فرصة مناسبة للكثير من الأسر لقضاء أوقات ترفيهية أو القيام برحلات قصيرة داخل المحافظات المختلفة.

المولد النبوي الشريف من أبرز المناسبات الدينية

تتضمن قائمة الإجازات الرسمية المتبقية أيضًا عطلة المولد النبوي الشريف، والتي توافق يوم الأربعاء 26 أغسطس 2026.

وتحظى هذه المناسبة بمكانة خاصة لدى المسلمين، حيث يتم إحياء ذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم من خلال العديد من المظاهر الدينية والاجتماعية التي اعتاد عليها المجتمع المصري، كما تعد من الإجازات الرسمية التي ينتظرها المواطنون سنويًا.

وتشهد هذه المناسبة اهتمامًا كبيرًا من مختلف الفئات، سواء على المستوى الديني أو الاجتماعي، وهو ما يجعلها من أبرز العطلات الرسمية المدرجة ضمن جدول إجازات عام 2026.

إجازة 6 أكتوبر تختتم العطلات الرسمية لعام 2026

تأتي إجازة عيد القوات المسلحة في ختام قائمة الإجازات الرسمية المتبقية خلال العام الجاري، حيث توافق يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026.

وترتبط هذه المناسبة الوطنية بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، التي تمثل واحدة من أبرز المحطات في التاريخ المصري الحديث، وتحرص الدولة على الاحتفال بها سنويًا من خلال عدد من الفعاليات والمراسم الرسمية.

وتعد هذه الإجازة آخر العطلات الرسمية المقررة خلال عام 2026 وفق القائمة المعلنة، ما يجعلها ختامًا لسلسلة المناسبات الوطنية والدينية التي شهدها العام.

قائمة الإجازات الرسمية المتبقية في مصر 2026

تشمل الإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2026 المواعيد الآتية:

الأربعاء 17 يونيو 2026: رأس السنة الهجرية.

الثلاثاء 30 يونيو 2026: ذكرى ثورة 30 يونيو.

الخميس 23 يوليو 2026: عيد ثورة يوليو.

الأربعاء 26 أغسطس 2026: المولد النبوي الشريف.

الثلاثاء 6 أكتوبر 2026: عيد القوات المسلحة "نصر أكتوبر".

أهمية الإجازات الرسمية للمواطنين

تمثل الإجازات الرسمية فرصة مهمة للمواطنين من أجل الحصول على قسط من الراحة واستعادة النشاط بعد فترات العمل المتواصلة، كما تتيح للعائلات فرصة التجمع وقضاء أوقات مشتركة بعيدًا عن ضغوط الحياة اليومية.

وتساعد معرفة مواعيد الإجازات الرسمية مسبقًا على التخطيط الجيد للأنشطة المختلفة سواء المتعلقة بالسفر أو الزيارات العائلية أو تنظيم الأعمال والالتزامات الشخصية، وهو ما يفسر زيادة الاهتمام بمعرفة جدول العطلات الرسمية المتبقية في مصر خلال عام 2026.

ومع اقتراب كل مناسبة من هذه المناسبات، يزداد اهتمام المواطنين بمتابعة القرارات المنظمة للإجازات الرسمية ومواعيد تطبيقها، خاصة أنها تمثل جزءًا مهمًا من أجندة الحياة العملية والاجتماعية لملايين العاملين في مختلف القطاعات داخل مصر.

