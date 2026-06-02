اللهم اشفِ كل مريض.. آخر ما كتبت الفنانة سهام جلال قبل رحيلها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي آخر منشور للفنانة الراحلة سهام جلال، والذي حمل كلمات مؤثرة دعت فيها بالشفاء لكل مريض، وذلك قبل وفاتها بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة.

وجاء في المنشور الدعائي الذي انتشر على نطاق واسع:

"اللهم انزل شفائك لمن مسه الضر، اللهم اشفِ وعافِ كل مريض يتألم ولا يعلم بضعفه إلا أنت سبحانك، أنا داخلة أعمل عملية دلوقتي، أسألكم الدعاء".

وأثار المنشور حالة من التعاطف والحزن بين جمهور الفنانة ومحبيها، خاصة بعد تأكيد وفاتها لاحقًا، حيث اعتبره كثيرون من المتابعين آخر كلماتها التي عبّرت فيها عن ألمها واحتياجها للدعاء قبل رحيلها.

وتعرضت الفنانة الراحلة لوعكة صحية مفاجئة خلال الفترة الأخيرة، استدعت دخولها إلى المستشفى وإجراء تدخل طبي، إلا أن حالتها الصحية تدهورت رغم محاولات الفريق الطبي لإنقاذها.

وكانت أسرة الراحلة قد أعلنت نبأ الوفاة وسط حالة من الحزن الشديد داخل الوسط الفني، حيث نعاه عدد من الفنانين والجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستذكرين أعمالها الفنية ومسيرتها التي امتدت لسنوات.

وتعد سهام جلال من الوجوه الفنية التي شاركت في عدد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، ونجحت في ترك بصمة لدى الجمهور من خلال أدوارها المتنوعة التي قدمتها خلال مشوارها الفني.

ومن المقرر أن تُشيّع الجنازة عقب صلاة الظهر في مسجد حسن الشربتلي، وسط حضور أسرتها ومحبيها وعدد من زملائها في الوسط الفني، على أن يتم تلقي العزاء لاحقًا.