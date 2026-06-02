إيهاب المصري: الأهلي أدار ملف الكرة بشكل عشوائي وفشل في تعويض وسام وربيعة

انتقد إيهاب المصري، لاعب الأهلي والمقاولون العرب السابق، تعامل إدارة النادي الأهلي مع فريق الكرة في الموسم المنقضي، مشيرًا إلى أنها فشلت في تعويض رحيل لاعبين بارزين، على رأسهم المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي.

وقال إيهاب المصري، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «مجلس إدارة الأهلي كان يدير ملفات النادي بالنسبة لفريق الكرة بشكل عشوائي».

وأردف قائلًا: «مجلس إدارة الأهلي فشل في تعويض رحيل مهاجم مثل وسام أبو علي وهو ما كلّف الأهلي خسارة لقب الدوري ودوري الأبطال لعجز عن توفير لاعب مثل وسام أبو علي».

وأضاف المصري أن الأهلي فشل في تعويض غياب رامي ربيعة في بداية الموسم، وأنه تم التعاقد مع أكثر من مدافع ولم يتم تعويض رحيل ربيعة، مشيرًا إلى أن ياسين مرعي مدافع مميز ولكن لا يستحق اللعب في النادي الأهلي.

ورأى المصري أن الأهلي لم يبرم صفقات كيدية في بداية الموسم لكن غياب العدالة في الخيارات الفنية للاعبين كانت سببًا في حالة الفريق.

وتحدث المصري عن أن حسين الشحات أحدث طفرة في أداء الأهلي خلال الفترة الأخيرة، والأهلي حقق الانتصارات في ختام مباريات الدوري حينما تحقق العدل وجلس أحمد سيد زيزو على مقاعد البدلاء.