ميتسوبيشي تؤكد عودة باجيرو بجيل جديد والكشف الرسمي في خريف 2026

أعلنت ميتسوبيشي ‏رسميا إعادة إحياء أيقونتها الشهيرة باجيرو Pajero، منهية سنوات من التكهنات حول مستقبل السيارة، ومؤكدة طرحها أيضا باسم مونتيرو في عدد من الأسواق العالمية، في خطوة تعكس خطط الشركة لتسويق الطراز الجديد على نطاق دولي واسع.

وكشفت الشركة عن أول صورة تشويقية للسيارة، والتي أظهرت ملامح تصميمية جديدة تتصدرها مصابيح LED بتوقيع ضوئي على شكل حرف T يحيط بشعار ميتسوبيشي، بينما تشير الصور التجريبية السابقة إلى تصميم قوي بطابع صندوقي، مع رفارف بارزة وحضور يوحي بقدرات عالية على الطرق الوعرة.

ووفقا للمعلومات الرسمية، ستعتمد باجيرو الجديدة على منصة هيكل سلمية مشتركة مع شاحنة البيك أب تريتون/L200، ما يؤكد عودة السيارة إلى مفهومها التقليدي كواحدة من أبرز مركبات الدفع الرباعي المخصصة للاستخدامات الشاقة والرحلات خارج الطرق الممهدة، وفي الوقت نفسه أجرت ميتسوبيشي تعديلات خاصة على نظام التعليق والمقصورة الداخلية بهدف تعزيز الراحة وتحسين تجربة القيادة اليومية.

وترى الشركة أن الطراز الجديد سيشكل قمة مجموعة سياراتها الرياضية متعددة الاستخدامات، متقدما على أوتلاندر، حيث تصفه بأنه مركبة "كروس كانتري" تجمع بين القدرات العملية والاعتمادية المعروفة عن باجيرو عبر أجيالها السابقة.

كما أن عودة اسم "مونتيرو" تحمل دلالات مهمة، إذ ارتبط هذا الاسم بأسواق رئيسية في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وإسبانيا والفلبين، ما يعزز التوقعات بطرح السيارة في عدد كبير من الأسواق العالمية بعد سنوات من غيابها عن بعض المناطق.

ومن المنتظر أن تكشف ميتسوبيشي عن الجيل الجديد بالكامل خلال خريف عام 2026، وذلك بعد نحو خمس سنوات من توقف إنتاج الجيل السابق.

وتتمتع باجيرو بتاريخ طويل بدأ عام 1982، حيث نجحت على مدار أربعة أجيال في تحقيق مبيعات تجاوزت 3.25 مليون سيارة في أكثر من 170 دولة، كما رسخت مكانتها كواحدة من أشهر سيارات الدفع الرباعي في العالم بفضل سجلها الرياضي الحافل، الذي يتضمن 12 انتصارا في رالي دكار.

ومع هذه العودة المرتقبة، تستعد ميتسوبيشي للمنافسة مجددا في فئة سيارات الدفع الرباعي الكبيرة، مستندة إلى إرث قوي وشهرة عالمية جعلت اسم باجيرو أحد أبرز الأسماء في تاريخ السيارات المخصصة للطرق الوعرة.