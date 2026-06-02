قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإنسانية في أبهى صورها.. سيدة تُطعم قططًا رضيعة بالتنقيط
هل يجوز إخراج زكاة المال للمستشفيات؟.. اعرف مصارف الزكاة الشرعية وشروطها
ملء الخزانات نقطة ضعفها.. خبير استراتيجي: الضربات الاقتصادية تؤثر على إيران أكثر من العسكرية
ردا على اعتداء الجيش الأمريكي.. إيران تستهدف سفينة أمريكية- إسرائيلية
ترامب: سنتوصل لاتفاق مع إيران خلال الأسبوع المقبل
مفاجأة.. وليد الركراكي يقترب من خلافة توروب في الأهلي
هل تنخفض أسعار اللحوم بعد العيد؟.. شعبة القصابين تكشف مفاجأة
البابا تواضروس في عيد «مجيء العائلة المقدسة»: مصر امتازت بزيارة المسيح.. والمسار مصون ونسلمه جيلا بعد جيل
محمد صلاح يتصدر.. تعرف على ترتيب كباتن منتخب مصر في كأس العالم
موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026.. هل يتم ترحيلها إلى الخميس؟
الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وإصابة 7 آخرين في معارك جنوب لبنان
سارق بائع الجرائد بحلوان في قبضة رجال الأمن.. الداخلية تكشف تفاصيل الواقعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لمواجهة الارتفاع الجنوني لأسعار الـ RAM.. AMD تخطط لإعادة إحياء معالجات شهيرة بتعديل عتادي ذكي

AMD
AMD
احمد الشريف

تخطط شركة "AMD" العالمية لتنفيذ استراتيجية عتادية غير تقليدية تستهدف كسر القيود السعرية المفروضة على بناء وتجميع الحواسب الشخصية لعام 2026.

وكشف تقرير تقني نشره موقع "Gizmodo" المتخصص، عن عزم العملاق الأمريكي إعادة إحياء منصات ومعالجات شهيرة من أجيال سابقة عبر تعديل ذكي لدمج شرائح ذاكرة الوصول العشوائي "RAM" مباشرة فوق غطاء المعالج، مما يسهم في خفض تكاليف التصنيع الإجمالية ومساعدة المستخدمين على تجاوز أزمة الارتفاع الجنوني لأسعار قطع الغيار بالأسواق.

تفكيك الروابط الهندسية  

تستهدف المعمارية البرمجية والعتادية الجديدة من AMD تقليص المسافة الفيزيائية لتدفق البيانات وتوفير مساحات اللوحات الأم (Motherboards).

وتعتمد الفكرة المستوحاة من رقاقات الهواتف الذكية وأجهزة الماك بوك على دمج ذواكر "LPDDR5X" فائقة السرعة مباشرة في بنية المعالج، مما يعفي المستهلك تماماً من الحاجة لشراء وحدات الـ RAM المنفصلة التقليدية، بالتوازي مع رفع النطاق الترددي للمعالجة الرسومية الداخلية لرقاقات الحاسب بشكل مذهل وبصياغة فنية مستقرة بنسبة 100%.

إعادة هندسة الرقاقات القديمة

تمنح هذه الخطوة البرمجية فرصة ذهبية للمستهلكين للحصول على أداء رائد يتخطى عقبات الميزانيات المحدودة لعام 2026.

وحرص مهندسو الشركة على هندسة هذه التقنية لتلائم رقاقات اقتصادية شهيرة حظيت بثقة ملايين المستخدمين سابقاً، حيث يعمل هذا الدمج العتادي المباشر على مضاعفة سرعة استجابة التطبيقات والألعاب، وخفض معدلات الانبعاث الحراري والاستهلاك الكيميائي للطاقة مقارنة بالأنظمة المكتبية المعتادة التي تعاني من اختناق سحب البيانات.

انفراجة اقتصادية كبرى تترقبها منافذ البيع المصرية

تفتح الرؤية الاستراتيجية لـ AMD آفاقاً تسويقية واعدة داخل قطاع التجميعات والحواسب المحلية في مصر والشرق الأوسط.

ويرى خبراء الهاردوير أن طرح معالجات تضم الذاكرة العشوائية بداخلها بشكل مدمج وبأسعار مخفضة يمثل طوق النجاة للشباب والطلاب من موجات الغلاء المالي لقطع الحاسوب، لاسيما مع زيادة الطلب على تشغيل ميزات الحوسبة والذكاء الاصطناعي محلياً دون الاضطرار لدفع مبالغ باهظة في منصات الجيل الجديد المعقدة.

يبرهن توجه شركة AMD نحو إعادة صياغة المعالجات السابقة بذاكرة مدمجة على أن حلول الأزمات الاقتصادية لعام 2026 باتت تتطلب ابتكاراً هندسياً يركز على الفائدة العملية للمستهلك بدلاً من الحشو التسويقي المستمر؛ ومع انتظار الإعلان الرسمي عن الأسعار وفئات المعالجات المحدثة.

يتوقع خبراء التقنية أن تساهم هذه الخطوة الجريئة في تغيير قواعد اللعبة وإجبار الشركات المنافسة على تقديم تنازلات سعرية كبرى لحسم صدارة قطاع الحواسب الموجهة للجمهور.

AMD ram معالج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 |رقمك ومقر لجنتك هنا

أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

الآن.. أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 ومقار اللجان على موقع التربية والتعليم

سعر الذهب

انهيار سعر الذهب الآن.. عيار 21 يفقد 1000 جنيه من أعلى مستوى

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026 .. المدارس تعلنها بالدرجات

تراجع أسعار الذهب عالمياً اليوم

تزايد المخاوف.. الذهب يتراجع لأدنى مستوى اليوم بعد الضربات الأمريكية الإيرانية

الثانوية العامة

إتاحتها إلكترونيا اليوم والتسليم غدا.. الخريطة الزمنية لأرقام جلوس الثانوية العامة 2026

طلاب

رقم جلوس الصف الثالث الثانوي| التعليم تعلن تطورا عاجلا.. تفاصيل

حبس ام مكة بلوجر سنه

اقتصادية طنطا تقضي بسجن البلوجر أم مكة سنة في قضية غسيل الأموال

ترشيحاتنا

تصدير الكلاب

النائبة سحر عتمان توضح : مقترح تصدير الكلاب أُسيء فهمه

الرئيس السيسي

تامر الحبال: المبادرات الرئاسية أحدثت نقلة نوعية في منظومة الرعاية الصحية للطلاب

ياسر جلال

النائب ياسر جلال يدخل على خط أزمة تعطيل العرض المسرحي الدحديرة بجامعة العاصمة

بالصور

أسعار أوبل إنسيجنيا موديل 2014 المستعملة في مصر

اوبل أنسيجنيا
اوبل أنسيجنيا
اوبل أنسيجنيا

حفلات يونيو 2026.. تامر حسني وعمر خيرت أبرز نجوم الشهر |تقرير

حفلات يونيو 2026
حفلات يونيو 2026
حفلات يونيو 2026

جي إم سي تلمح لمستقبل همر بنسخ أصغر وأكثر عملية لمنافسة برونكو

جي إم سي همر
جي إم سي همر
جي إم سي همر

إزالة 20 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

ابو بناتي بيتجوز

أبو بناتي اتجوز .. منشور يتحول إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي

مي عز الدين

تسمم شديد| مي عز الدين تروي كواليس أزمتها الصحية.. وموقف تامر حسني خلالها

محمد رمضان

محمد رمضان يطرح ريميكس جديد لأغنية "أنا إنت" بتوقيع الرابر الإسباني المغربي ديلاريو

الشهيد رقيب بهاء جمعة محمود

حكاية بطل| قصة استشهاد رقيب بهاء جمعة محمود.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ترامب يدعو لتحالف سني إسرائيلي ضد إيران

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: حين أصبحت السوشيال ميديا ساحات لتصفية الحسابات الشخصية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رحيل هادي.. رجل التوازنات السياسية بامتياز

منى أحمد

منى أحمد تكتب: هنا القاهرة .. تسعة عقود إبداع

المزيد