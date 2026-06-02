لمواجهة الارتفاع الجنوني لأسعار الـ RAM.. AMD تخطط لإعادة إحياء معالجات شهيرة بتعديل عتادي ذكي

تخطط شركة "AMD" العالمية لتنفيذ استراتيجية عتادية غير تقليدية تستهدف كسر القيود السعرية المفروضة على بناء وتجميع الحواسب الشخصية لعام 2026.

وكشف تقرير تقني نشره موقع "Gizmodo" المتخصص، عن عزم العملاق الأمريكي إعادة إحياء منصات ومعالجات شهيرة من أجيال سابقة عبر تعديل ذكي لدمج شرائح ذاكرة الوصول العشوائي "RAM" مباشرة فوق غطاء المعالج، مما يسهم في خفض تكاليف التصنيع الإجمالية ومساعدة المستخدمين على تجاوز أزمة الارتفاع الجنوني لأسعار قطع الغيار بالأسواق.

تفكيك الروابط الهندسية

تستهدف المعمارية البرمجية والعتادية الجديدة من AMD تقليص المسافة الفيزيائية لتدفق البيانات وتوفير مساحات اللوحات الأم (Motherboards).

وتعتمد الفكرة المستوحاة من رقاقات الهواتف الذكية وأجهزة الماك بوك على دمج ذواكر "LPDDR5X" فائقة السرعة مباشرة في بنية المعالج، مما يعفي المستهلك تماماً من الحاجة لشراء وحدات الـ RAM المنفصلة التقليدية، بالتوازي مع رفع النطاق الترددي للمعالجة الرسومية الداخلية لرقاقات الحاسب بشكل مذهل وبصياغة فنية مستقرة بنسبة 100%.

إعادة هندسة الرقاقات القديمة

تمنح هذه الخطوة البرمجية فرصة ذهبية للمستهلكين للحصول على أداء رائد يتخطى عقبات الميزانيات المحدودة لعام 2026.

وحرص مهندسو الشركة على هندسة هذه التقنية لتلائم رقاقات اقتصادية شهيرة حظيت بثقة ملايين المستخدمين سابقاً، حيث يعمل هذا الدمج العتادي المباشر على مضاعفة سرعة استجابة التطبيقات والألعاب، وخفض معدلات الانبعاث الحراري والاستهلاك الكيميائي للطاقة مقارنة بالأنظمة المكتبية المعتادة التي تعاني من اختناق سحب البيانات.

انفراجة اقتصادية كبرى تترقبها منافذ البيع المصرية

تفتح الرؤية الاستراتيجية لـ AMD آفاقاً تسويقية واعدة داخل قطاع التجميعات والحواسب المحلية في مصر والشرق الأوسط.

ويرى خبراء الهاردوير أن طرح معالجات تضم الذاكرة العشوائية بداخلها بشكل مدمج وبأسعار مخفضة يمثل طوق النجاة للشباب والطلاب من موجات الغلاء المالي لقطع الحاسوب، لاسيما مع زيادة الطلب على تشغيل ميزات الحوسبة والذكاء الاصطناعي محلياً دون الاضطرار لدفع مبالغ باهظة في منصات الجيل الجديد المعقدة.

يبرهن توجه شركة AMD نحو إعادة صياغة المعالجات السابقة بذاكرة مدمجة على أن حلول الأزمات الاقتصادية لعام 2026 باتت تتطلب ابتكاراً هندسياً يركز على الفائدة العملية للمستهلك بدلاً من الحشو التسويقي المستمر؛ ومع انتظار الإعلان الرسمي عن الأسعار وفئات المعالجات المحدثة.

يتوقع خبراء التقنية أن تساهم هذه الخطوة الجريئة في تغيير قواعد اللعبة وإجبار الشركات المنافسة على تقديم تنازلات سعرية كبرى لحسم صدارة قطاع الحواسب الموجهة للجمهور.