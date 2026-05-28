بتصميم أخف وزنًا ..لينوفو تكشف عن الجيل السادس من حاسوب ThinkPad X13

أعلنت لينوفو عن تحديث جهاز ThinkPad X13 لعام 2026، حيث أضافت معالج AMD Ryzen AI الأحدث إلى أحد أكثر أجهزة الكمبيوتر المحمولة المخصصة للأعمال سهولة في الحمل.

يتوفر الطراز الجديد الآن ويحافظ على نفس النهج الذي اشتهرت به سلسلة X13 على مر السنين تصميم خفيف الوزن، وميزات عملية، وتجربة ThinkPad الكلاسيكية.

مواصفات كمبيوتر ThinkPad X13

يأتي هذا الإصدار مزودًا بمعالج AMD Ryzen AI 7 445 وذاكرة LPDDR5x بسعة 32 جيجابايت. تشمل خيارات التخزين قرص SSD من نوع PCIe 4.0 بسعة 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت، ويبدأ سعره من 10,999 يوان صيني، أي ما يعادل 1,399 يورو بسعر الصرف الحالي.

لعلّ أبرز ما يميّز هذا الجهاز هو سهولة حمله. تقول لينوفو إنّ وزنه يبلغ حوالي كيلوجرام واحد، وسُمكه حوالي 16 ملم، وهو أمرٌ مثيرٌ للإعجاب بالنسبة لجهازٍ مُخصّصٍ للأعمال، مع احتفاظه بمجموعةٍ جيدةٍ من المنافذ ولوحة مفاتيح كاملة على غرار أجهزة ThinkPad. يستخدم هيكله ألياف الكربون مع اللمسة النهائية السوداء غير اللامعة المعتادة، لذا فهو يُشبه إلى حدٍ كبيرٍ أجهزة ThinkPad التقليدية.

ميزات كمبيوتر ThinkPad X13

تعد الشاشة عبارة عن لوحة مقاس 13.3 بوصة بدقة 1920×1200 بكسل، وسطوع 400 شمعة، وتغطية كاملة لنطاق ألوان sRGB. كما أنها مزودة بطبقة مضادة للتوهج ودعم لتقنية تقليل الضوء الأزرق، مما يُساعد على العمل لفترات طويلة. ليست شاشة مبهرة، لكنها تبدو مناسبة تمامًا للعمل المكتبي والسفر والاستخدام اليومي.

حافظت لينوفو على معظم الميزات التي تهم مستخدمي ThinkPad القدامى. لا يزال هناك مؤشر TrackPoint في منتصف لوحة المفاتيح، ومسافة ضغط 1.5 مم، وقارئ بصمات الأصابع، وتقنية التعرف على الوجه بالأشعة تحت الحمراء، وغطاء ThinkShutter المادي لكاميرا الويب. كما يفي الجهاز بمعايير المتانة MIL-STD-810H، وهو أمرٌ بات متوقعًا في أجهزة ThinkPad المتطورة.

تعد خيارات المنافذ جيدة أيضاً. يتضمن الجهاز منفذي Thunderbolt 4، ومنفذ HDMI 2.1، ومنفذ USB-A، ومنفذ سماعة رأس. تبلغ سعة البطارية 54.7 واط/ساعة. وكما هو الحال مع العديد من أجهزة الكمبيوتر المحمولة الجديدة التي تُطرح هذا العام،

تُركز لينوفو بقوة على تقنية الذكاء الاصطناعي بفضل معالج Ryzen AI ووحدة المعالجة العصبية المدمجة. ولكن في الواقع، بالنسبة لمعظم المشترين، ستظل نقاط البيع الأهم هي الوزن الخفيف، ولوحة المفاتيح، والموثوقية، وسهولة الحمل بشكل عام.