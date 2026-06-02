هل تصلي الشروق بعد طلوع الشمس مباشرة؟.. الإفتاء تصحح خطأ شائعا فانتبه
بعد عطلة عيد الأضحى.. الإجازات الرسمية المتبقية في مصر 2026
شعبة الخضراوات تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار الطماطم
طقس اليوم شديد الحرارة.. وأمطار خفيفة تضرب هذه المناطق
عريس المونديال.. أول صور من عقد قران النجم عمر مرموش
ولايتي: إيران ومحور المقاومة سيبقيان إلى جانب الشعب اللبناني حتى النهاية
كريمة عوض: إيران ليست في موقف ضعف أمام أمريكا وتتخذ مسارا تصعيديا واضحا
صاحبة أعمال فنية تركت أثرًا.. نقابة المهن التمثيلية تنعى الفنانة سهام جلال
عشرة العمر.. خالد الغندور ينعى سهام جلال برسالة مؤثرة
هل قراءة سورة يس يوميا بعد الفجر بدعة محرمة؟.. اغتنمها لـ5 أسباب
ليس أوروبيًا.. شبانة يكشف كواليس مفاوضات الأهلي مع المدرب الجديد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

طقس اليوم شديد الحرارة.. وأمطار خفيفة تضرب هذه المناطق

أ ش أ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء طقسا شديد الحرارة على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالي نهارا، ومعتدل الحرارة إلى مائل للحرارة على أغلب الأنحاء.

ويتوقع الخبراء تكون شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

سقوط أمطار خفيفة

 

كما يتوقع الخبراء سقوط أمطار خفيفة على مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الغربية وشمال الوجه البحرى قد تكون رعدية أحياناً بنسبة حدوث 20% تقريباً، مع نشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون معتدلة ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 متر إلى مترين، وأن يكون اتجاه الرياح جنوبية شرقية/ شمالية شرقية.

وفيما يتعلق بحالة البحرالأحمر يتوقع الخبراء أن تكون معتدلة إلى مضطربة وأن يتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 متر إلى 2.5 متر، وأن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

ومن المتوقع أن تكون حالة خليج السويس معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الأمواج من مترين إلى 2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 36 24

العاصمة الجديدة 36 23

6 اكتوبر 37 23

بنها 36 24

دمنهور 35 23

وادى النطرون 35 23

كفر الشيخ 34 22

بلطيم 31 21

المنصورة 35 23

الزقازيق 35 23

شبين الكوم 34 22

طنطا 32 21

دمياط 26 20

بورسعيد 27 22

الاسماعيلية 36 23

السويس 35 22

العريش 30 19

رفح 30 20

رأس سدر 37 25

نخل 35 20

كاترين 28 14

الطور 37 25

طابا 34 21

شرم الشيخ 38 28

الغردقة 37 27

الاسكندرية 32 21

العلمين 31 20

مطروح 30 19

السلوم 29 20

سيوة 38 26

رأس غارب 36 24

سفاجا 37 26

مرسى علم 38 27

شلاتين 37 26

حلايب 33 24

أبو رماد 38 26

مرسى حميرة 35 25

أبرق 40 28

جبل علبة 39 26

رأس حدربة 33 24

الفيوم 38 24

بني سويف 38 25

المنيا 39 25

أسيوط 39 26

سوهاج 40 27

قنا 42 28

الأقصر 41 28

أسوان 42 29

الوادى الجديد 41 28

أبوسمبل 41 30

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى :-

المدينة العظمى الصغرى

مكة 41 29

المدينة 44 29

الرياض 44 28

المنامة 36 30

أبوظبى 39 30

الدوحة 43 32

الكويت 43 31

دمشق 31 16

بيروت 25 21

عمان 28 15

القدس 27 15

غزة 26 18

بغداد 42 29

مسقط 41 33

صنعاء 30 14

الخرطوم 42 30

طرابلس 28 20

تونس 31 19

الجزائر 28 19

الرباط 27 18

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:-


المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 27 13

إسطنبول 29 19

إسلام آباد 37 26

نيودلهى 35 26

جاكرتا 33 24

بكين 36 20

كوالالمبور 34 25

طوكيو 25 20

أثينا 29 16

روما 29 18

باريس 30 13

مدريد 34 20

برلين 27 17

لندن 19 14

مونتريال 23 15

موسكو 18 10

نيويورك 23 13

واشنطن 26 14

نواكشوط 40 24

أديس أبابا 24 13

