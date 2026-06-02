موعد و مكان جنازة الفنانة سهام جلال

تشهد صلاة الجنازة الفنانة الراحلة سهام جلال، بعد صلاة الظهر، داخل مسجد مسجد حسن الشربتلي، وسط حضور متوقع من أسرتها وعدد من الأصدقاء وزملائها في الوسط الفني.

ويشهد محيط المسجد استعدادات لاستقبال المعزين، حيث من المنتظر حضور عدد من نجوم الفن لتقديم واجب العزاء ومواساة أسرة الراحلة، التي رحلت بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة خلال الأيام الماضية.

وكانت الفنانة الراحلة سهام جلال قد نُقلت إلى المستشفى عقب تدهور حالتها الصحية، حيث خضعت للعناية الطبية إلا أن حالتها لم تستجب للعلاج، لتفارق الحياة بعد مسيرة فنية امتدت لسنوات شاركت خلالها في عدد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية.

يشهد الوسط الفني و محبي الفنانة حالة من الحزن الشديد التي تسود بين محبيها وزملائها، الذين نعوها بكلمات مؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتظل سهام جلال واحدة من الوجوه الفنية التي قدمت حضورًا مميزًا في عدد من الأعمال، وارتبط اسمها لدى الجمهور بعدد من الأدوار التي تركت بصمة في السينما والدراما المصرية، قبل أن يطويها الموت تاركة خلفها إرثًا فنيًا وإنسانيًا.