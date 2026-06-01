أخبار خدمية.. أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الاثنين

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الاثنين، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.
يبحث الكثير من المواطنين، خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.
واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الاثنين 1 يونيو 2026.
سعر الذهب اليوم
وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5805 جنيها للجرام.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6765 جنيها.
أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7734 جنيها للجرام.
وسجل سعر الجنيه الذهب 54120 جنيها.
استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الاثنين 1 يونيو 2026.
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم
الدولار الأمريكي
سعر البيع: 52.36 جنيه
سعر الشراء: 52.22 جنيه.
اليورو
سعر البيع: 60.96 جنيه
سعر الشراء: 60.79 جنيه.
الجنيه الإسترليني
سعر البيع: 70.63 جنيه
سعر الشراء: 70.43 جنيه.
الريال السعودي
سعر البيع: 13.95 جنيه
سعر الشراء: 13.92 جنيه.
الدرهم الإماراتي
سعر البيع: 14.26 جنيه
سعر الشراء: 14.22 جنيه.
واستعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الاثنين 1 يونيو 2026.
حالة الطقس في مصر اليوم الاثنين 1 يونيو 2026
العظمى
القاهرة 34
الإسكندرية 29
بورسعيد 26
مطروح 27
أسوان 40
حالة الطقس في الدول العربية
مكة المكرمة 41
أبو ظبي 39
الكويت 43
بيروت 25
القدس 27
درجات الحرارة في عدد من عواصم العالم
أنقرة 24
مدريد 34
لندن 22
بكين 36
موسكو 18