أخبار خدمية.. أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الاثنين

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الاثنين، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.

يبحث الكثير من المواطنين، خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الاثنين 1 يونيو 2026.

سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5805 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6765 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7734 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 54120 جنيها.



استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الاثنين 1 يونيو 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 52.36 جنيه

سعر الشراء: 52.22 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 60.96 جنيه

سعر الشراء: 60.79 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 70.63 جنيه

سعر الشراء: 70.43 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.95 جنيه

سعر الشراء: 13.92 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 14.26 جنيه

سعر الشراء: 14.22 جنيه.



واستعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الاثنين 1 يونيو 2026.

حالة الطقس في مصر اليوم الاثنين 1 يونيو 2026

العظمى

القاهرة 34

الإسكندرية 29

بورسعيد 26

مطروح 27

أسوان 40

حالة الطقس في الدول العربية

مكة المكرمة 41

أبو ظبي 39

الكويت 43

بيروت 25

القدس 27

درجات الحرارة في عدد من عواصم العالم

أنقرة 24

مدريد 34

لندن 22

بكين 36

موسكو 18