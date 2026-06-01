5 مشروبات تساعد على خفض الكوليسترول.. تعرف عليها

هناك بعض المشروبات الصحية أن تساهم في دعم صحة القلب وتحسين مستويات الكوليسترول عند تناولها ضمن نظام غذائي متوازن، ومن أبرزها:

1- مشروب الشوفان

المكونات:

3 ملاعق كبيرة شوفان.

كوب حليب قليل الدسم أو ماء.

نصف ملعقة صغيرة قرفة.

الطريقة: يُخلط الشوفان مع الحليب أو الماء في الخلاط حتى يصبح ناعماً، ثم تُضاف القرفة ويُشرب صباحاً.

2- مشروب الزنجبيل والقرفة

المكونات:

كوب ماء.

شريحة زنجبيل طازج.

نصف ملعقة صغيرة قرفة.

الطريقة: يُغلى الماء مع الزنجبيل والقرفة لمدة 5 دقائق، ثم يُصفى ويُشرب دافئاً.

3- عصير الرمان

المكونات:

حبة رمان كبيرة.

نصف كوب ماء.

الطريقة: تُضرب حبوب الرمان في الخلاط ثم تُصفى، ويُفضل تناوله دون إضافة سكر.

4- الشاي الأخضر

المكونات:

كيس شاي أخضر أو ملعقة صغيرة من أوراق الشاي الأخضر.

كوب ماء ساخن.

الطريقة: يُنقع الشاي الأخضر في الماء الساخن لمدة 3 إلى 5 دقائق ثم يُشرب.

5- مشروب الليمون والنعناع

المكونات:

عصير نصف ليمونة.

أوراق نعناع طازجة.

كوب ماء.

الطريقة: تُمزج المكونات معاً ويُشرب المشروب بارداً أو دافئاً.



هذه المشروبات قد تساعد في دعم صحة القلب وتحسين مستويات الكوليسترول، لكنها لا تغني عن اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة والالتزام بالعلاج الموصوف من الطبيب عند الحاجة.