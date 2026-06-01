أسعار الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين الأول من يونيو 2026، وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة.

ويشار إلى أن سعر الذهب في مصر، استقر أمس الأحد، ليسجل عيار 21 الأكثر شيوعا الآن 6770 جنيها.

سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 1 يونيو 2026

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 7735 جنيهاً.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 7690 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 6770 جنيهاً.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 6730 جنيهات.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5805 جنيهات.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 5770 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4515 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 14 اليوم 4485 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

بلغ سعر بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 54.160 ألف جنيه.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 53.840 ألف جنيه.

سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 240650 جنيهًا.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 239230 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في الصاغة

بلغ دولار الصاغة سعر اليوم نحو 52.28 جنيه مقابل 52.27 جنيه السعر الرسمي بفارق بسيط.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية الآن حوالي 4542.7 دولار.

توقعات أسعار الذهب

يتوقع متعاملون في سوق الذهب استمرار حالة التذبذب خلال الفترة المقبلة؛ خاصة مع ارتباط السوق المحلية بحركة البورصة العالمية وسعر صرف الدولار، ما يجعل أسعار الذهب عرضة لتغيرات سريعة على مدار اليوم، ولا يزال المعدن الأصفر يحتفظ بجاذبيته الاستثمارية، خاصة في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم عالميًا.