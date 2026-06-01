قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء زيارة قبر النبي.. السلام عليك يا خير خلق الله يا سيد المرسلين
مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 1 يونيو بالقاهرة والمحافظات
أسعار الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين
رابط تقديم رياض الأطفال 2026 /2027 بالمدارس التجريبية|الحد الأدنى للسن 4 سنوات
ردا على ضربات سنتكوم.. الحرس الثوري يعلن استهداف قاعدة أمريكية
ادفع فاتورة كهرباء يونيو وانت في البيت
الكويت.. الدفاعات الجوية تعترض صواريخ ومسيرات معادية وصفارات الإنذار تدوي في البلاد
تحرك أمريكي لإحياء التهدئة.. مقترح جديد لوقف المواجهات بين لبنان وإسرائيل
الجيش الأمريكي يعلن استهداف رادارات ومنشآت مسيرات في إيران
فعل واحد اليوم في عداد الكهرباء يوفرلك مئات الجنيهات
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 1-6-2026 في ملاعب العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

أسعار الذهب
أسعار الذهب
علياء فوزى

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين الأول من يونيو 2026، وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة.

ويشار إلى أن سعر الذهب في مصر، استقر أمس الأحد، ليسجل عيار 21 الأكثر شيوعا الآن 6770  جنيها.

سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 1 يونيو 2026

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 7735 جنيهاً.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 7690 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ  سعر بيع  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  6770 جنيهاً.

بلغ  سعر شراء  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  6730 جنيهات.

سعر الذهب في الكويت

سعر الذهب عيار 18  

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5805 جنيهات. 

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 5770 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14 

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4515  جنيهًا.

بلغ سعر شراء  جرام الذهب عيار 14 اليوم 4485 جنيهًا.

سعر الذهب في مصر

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن 

بلغ  سعر  بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 54.160 ألف جنيه.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 53.840 ألف جنيه.

سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 240650 جنيهًا.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 239230 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في الصاغة 

بلغ دولار الصاغة سعر اليوم نحو 52.28 جنيه مقابل 52.27 جنيه السعر الرسمي بفارق بسيط.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية الآن حوالي 4542.7 دولار.

توقعات أسعار الذهب 

يتوقع متعاملون في سوق الذهب استمرار حالة التذبذب خلال الفترة المقبلة؛ خاصة مع ارتباط السوق المحلية بحركة البورصة العالمية وسعر صرف الدولار، ما يجعل أسعار الذهب عرضة لتغيرات سريعة على مدار اليوم، ولا يزال المعدن الأصفر يحتفظ بجاذبيته الاستثمارية، خاصة في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم عالميًا.

سعر الذهب أوقية الذهب دولار الصاغة سعر الأونصة الذهبية جرام الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف السادس الإبتدائي بالاسم الترم الثاني

نتيجة الصف السادس الإبتدائي بالاسم الترم الثاني .. ظهرت الآن

اعلى شهادة ادخار في البنوك

فائدة تصل إلى 22%.. أعلى شهادات إدخار في مصر 2026

اجازة رأس السنة الهجرية 2026

موعد أول إجازة رسمية بعد عيد الأضحى.. كام عطلة في يونيو

اميرة نور

الحقوني أنا في القسم.. صرخة استغاثة من المذيعة أميرة نور تهز السوشيال ميديا

سيدة تبارك لطليقها على زواجه

سيدة تبارك لطليقها على زواجه: “بفرح لسعادته.. وإحنا أسرة عشان بناتنا”

أسعار البنزين والسولار اليوم 1 يونيو 2026 في مصر

أسعار البنزين والسولار اليوم 1 يونيو 2026 في مصر

أرشيفية

بعد انخفاض الجنيه 6 آلاف.. موجة تراجع غير متوقع في الذهب هذا التوقيت

النادي الأهلي

مهاجم سوبر يقترب من الأهلي.. تحركات جديدة لحسم صفقة أجنبية قوية

ترشيحاتنا

رضا البحراوي

رضا البحراوي: الفنان الناجح يمشي في طريقه ولا يلتفت للانتقادات

الفنان حمزة دياب

حمزة دياب: فيلم إذما تجربة مختلفة ومهمة في مشواري الفني

الحسيني وحليم وام كلثوم

انت عيل صغير.. بداية مثيرة في مشوار مجدي الحسيني مع أم كلثوم وعبد الحليم

فيديو

أحمد حاتم

ماذا حدث لـ أحمد حاتم؟.. صورة من رحلته بعد الحج تثير قلق الجمهور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد