يرصد موقع “صدى البلد”، أسعار الذهب وتحركاته في قطر والبورصة العالمية، اليوم الأحد 31 مايو 2026، وفقا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

أسعار الذهب بدون مصنعية في قطر اليوم الأحد

أسعار الذهب في قطر اليوم الأحد عيار 24 يسجل:

531.50 ريال قطري.

أسعار الذهب في قطر اليوم عيار 22 وصلت:

487.25 ريال قطري.

أسعار الذهب في قطر اليوم عيار 21 وصلت:

465.2 ريال قطري.

أسعار الذهب في قطر اليوم عيار 18 سجلت:

398.75 ريال قطري.

سعر أوقية الذهب في قطر اليوم الأحد

أسعار الذهب في قطر لـ الأوقية بلغت نحو 16535 ريالا قطرىا.

سعر الجنيه الذهب في قطر اليوم الأحد

سعر الجنيه الذهب في قطر اليوم سجل نحو 3721 ريالا قطرىا.

سعر الذهب عالميا اليوم

الأونصة بالدولار: تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي4542.5 دولار أمريكي.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب

يُعد الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر. وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

أسعار النفط عالميًا

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، ما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب:

تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد سعره.