الأهلي يعيد ترتيب الملفات الإدارية داخل القلعة الحمراء

شهد مقر النادي الأهلي بالجزيرة وملعب التتش سلسلة من الاجتماعات المهمة خلال الساعات الماضية، في إطار إعادة هيكلة بعض الملفات الإدارية والفنية استعدادًا للمرحلة المقبلة، وذلك تحت إشراف الإدارة الرياضية بالنادي.

محمد يوسف يبلغ وليد صلاح الدين بانتهاء مهمته

عقد محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، اجتماعًا مع وليد صلاح الدين مدير الكرة، داخل مقر النادي بالجزيرة، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالفريق وشؤون العمل خلال الفترة الماضية.

وخلال الجلسة، أبلغ محمد يوسف، وليد صلاح الدين بانتهاء مهمته في منصب مدير الكرة، موجهًا له الشكر والتقدير على الجهود التي بذلها خلال فترة عمله داخل النادي، وما قدمه من مساهمات في أداء مهامه الإدارية والفنية.

وأكدت المصادر أن الاجتماع جرى في أجواء احترافية اتسمت بالاحترام المتبادل، حيث حرص المدير الرياضي على توجيه الشكر لوليد صلاح الدين على الفترة التي قضاها داخل المنظومة.

وعقب انتهاء الاجتماع، توجه وليد صلاح الدين إلى ملعب التتش، حيث قام بجمع متعلقاته الشخصية وإنهاء بعض الإجراءات الخاصة به داخل النادي، قبل أن يغادر مقر الأهلي بشكل رسمي، لتنتهي بذلك مهمته في منصبه الحالي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن التغييرات التي تشهدها الإدارة الرياضية خلال الفترة الحالية، في ظل سعي النادي لتطوير منظومة العمل وإعادة توزيع الاختصاصات بما يتناسب مع أهداف المرحلة المقبلة.

في سياق متصل، شهد ملعب التتش اجتماعًا مهمًا ضم سيد عبد الحفيظ وأحمد فوزي، إلى جانب خمسة من شباب الأهلي المتميزين في مجال اكتشاف المواهب وتحليل اللاعبين “الاسكاوتنج”.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الأفكار والتصورات الخاصة بتطوير هذا الملف الحيوي، مع تقييم العناصر الشابة المرشحة للانضمام إلى منظومة العمل بالنادي خلال الفترة المقبلة.

وتسعى إدارة الأهلي إلى بناء منظومة أكثر تطورًا في ملف الاسكاوتنج، تعتمد على الكفاءات الشابة والخبرات المتخصصة، بهدف تعزيز عملية اكتشاف المواهب ومتابعة اللاعبين محليًا وخارجيًا، بما يخدم احتياجات فرق النادي المختلفة ويضمن استمرار تدفق العناصر المميزة إلى القلعة الحمراء.