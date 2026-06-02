كريمة عوض: إيران ليست في موقف ضعف أمام أمريكا وتتخذ مسارا تصعيديا واضحا

أكدت الإعلامية كريمة عوض أن المشهد السياسي والعسكري شديد التعقيد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، مشيرة إلى التناقض الواضح بين لغة التصعيد العسكري التي تتبناها طهران، والحديث الإيجابي عن مسار المفاوضات من جانب الإدارة الأمريكية، وسط تساؤلات حول مصير الأزمة اللبنانية المرتبطة بهذا الصراع.

وأوضحت كريمة عوض، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن طهران تتخذ مساراً تصعيدياً واضحاً، حيث حذر الحرس الثوري الإيراني من أن أي اعتداءات أمريكية متكررة ستواجه بـ "رد مختلف تماماً"، وهو الموقف الذي دعمه البرلمان الإيراني بتصريحات حاسمة تؤكد عدم التنازل للولايات المتحدة، مشددين على أن طهران ليست في موقف ضعف ولن تقبل بأي استهانة.

وكشفت كريمة عوض عن تقارير إعلامية تشير إلى استعادة إيران لقدراتها الصاروخية، حيث باتت 50 منصة إطلاق صواريخ من أصل 65 جاهزة للتشغيل، فضلاً عن زيادة مخزونها الصاروخي بنسبة 120% مقارنة بما قبل الحرب، مما يعكس استعداداً إيرانياً للمواجهة العسكرية وليس للمفاوضات.

وأشارت كريمة عوض إلى تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تتناقض تماماً مع المشهد الإيراني الداخلي؛ حيث يروج للتهدئة مؤكداً أن المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد جداً، وأن طهران لديها رغبة شديدة في إبرام اتفاق سيكون لصالح أمريكا ودول الجوار.