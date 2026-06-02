الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

دعاء الصباح للرزق والتيسير .. كلمات بسيطة رددها مع كل استيقاظ

عبد الرحمن محمد

دعاء الصباح للرزق والتيسير .. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستهل تباشير الفجر ويومنا الجديد بترديد دعاء الصباح، والبدء بملازمة ذكر الله عز وجل واستحضار شتى المأثورات والصيغ النبوية المخصصة لوقت الاستيقاظ الباكر، حيث ينبغي للمسلم الحرص على تكرارها بانتظام طلباً لفتح أبواب الأرزاق المغلقة وتسهيل كامل الأمور المعسرة، وقد نقلت لنا متون السنة النبوية المطهرة جملة من الأدعية المباركة التي نستعرضها بالتفصيل في السطور الآتية لتكون سبباً رئيساً في نيل التوفيق والبركة والسداد عند السعي وراء طلب العيش.

ويمثل الدعاء المنفذ والمفتاح الأساسي لنيل العطايا والمنح الإلهية، ولهذا يفتش المسلمون دائماً عن كلمات وصيغ دعائية مبسطة وبليغة المعاني يبدأون بها الساعات الأولى من نهارهم ليفوزوا بنعمة الرزق الوفير والتيسير، ويمكن التضرع إلى الله بدعاء الصباح طلباً للرزق عبر الترديد ببعض هذه الصيغ:

اللهم يا من ترزق العباد والسائلين، ويا من ترحم المستضعفين والمساكين، ويا صاحب القوة المتين، ويا من تفوق بعونك خير الناصرين، يا حامي وولي المؤمنين، ويا مجيب وغياث المستغيثين، لك وحدك نخلص العبادة وإياك وحده نستعين، اللهم إنني أبتهل إليك أن تمنحني رزقاً ممتداً فسيحاً وطيباً من فيض كرمك وجزيل رزقك، يا من تقيل عثرات المذنبين، ويا من تقضي شتى حاجات السائلين، اقضِ لي حاجتي، ونفس عني كربتي، وسق إليّ الأرزاق من أبواب وطرق لا أحتسبها ولا أتوقعها.

اللهم سخر لي رزقاً فسيحاً واسعاً حلالاً مباركاً فيه من غير مشقة أو عناء، وتقبل تضرعي ودعائي دون راد، وأعوذ بجلالك وسلطانك من قهر الفقر وغلبة الديون، اللهم يا رازق السائلين، ويا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، ويا غياث المستغيثين، إياك نعبد وإياك نستعين، والثناء والحمد لله الذي تخاضع وتواضع كل شيء لعظمته وجلاله، والحمد لله الذي خضع واستسلم كل شيء لمطلق قدرته، والحمد لله الذي هان وذل كل شيء لعزته ومنعته، والحمد لله الذي خنع وخضع كل شيء لملكه وسلطانه، اللهم أفض بصلاتك وسلامك وبركاتك على نبينا ورسولنا المصطفى محمد، وعلى سائر آله الكرام الأطهار وصحابته أجمعين.

يا مقيل العثرات، يا قاضي الحاجات، اقض حاجتي، وفرج كربتي، وارزقني من حيث لا أحتسب يارب العالمين.

اللهم إني أعوذ بك من الفقر ، وأعوذ بك من القلة والذلة ، وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم”.

اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد.

اللهم ارزقني علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم.

اللهم وانت ربي ولك العلم ما في قلبي ارزقني نيتي من المال و البنون و تعزيز و توفيق و صراط المستقيم.

اللهم ارزقني رزق لم أتوقعه وخيرا لم افكر به واستجابة لدعاء اكرره دائما وهب لي ما أريد.

يا الله أرزقني المال الحلال الحمد لله على نعمك التي لا تعد ولا تحصى. يا الله أرزقني والأرزاق الدائمة والسعادة في الدنيا والآخرة.

يا الله ارزقني راحة البال و الكثير من المال. يا الله ارزقني من واسع فضلك يا حي يا قيوم

اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره، وإن كان قليلا فكثره، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه.
اللهم رب السموات السبع، ورب العرش العظيم، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
اللهم صل علي سيدنا محمد، وعلى آل محمد، ياذا الجلال والإكرام، ياقاضي الحاجات، يا أرحم الراحمين، ياحي يا قيوم، لا إله إلا أنت الملك الحق المبين.
اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. يا الله، يارب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني رزقا واسعا حلالا طيبا، برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم افتح لنا خزائن رحمتك، اللهم رحمة لا تعذبنا بعدها في الدنيا والآخرة، وارزقنا من فضلك الواسع رزقا حلالا طيبا، ولا تحوجنا ولا تفقرنا إلى أحد سواك، وزدنا لك.

قال النبي صلى الله عليه وسلم : من لزم الإستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثمم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق ۚ إن ربي لسميع الدعاء.

تقول في كل يوم إذا أصبحت وأمسيت " سبحان الله " سبعين مرة تستغفر الله عزوجل عشر مرات ، وتسبحه تسع مرات وتختم العاشرة بالاستغفار تقول: " أستغفر الله إنه كان غفارا " كما اعطيت لزكريا يحيى ولمريم عيسى بامر منك اعطني ولا تحرمني، الله يعلم ما تحمل كل أنثىٰ وما تغيض الأرحام وما تزداد ۖ وكل شيء عنده بمقدار اللهم اني اسالك باسمك الطاهر الطيب المبارك الاحب اليك الذي اذا دعيت به اجبت واذا سئلت به اعطيت واذا استرحمت به رحمت واذا استفرجت به فرجت ان ترزقني الذرية الصالحة ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة ۖ وكلا جعلنا صالحين.

