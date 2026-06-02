والله ما مصدقة.. بدرية طلبة تنعى سهام جلال برسالة مؤثرة

نعت الفنانة بدرية طلبة الفنانة سهام جلال عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”، في منشور أثار حالة من الحزن والصدمة بين متابعي الوسط الفني.

وكتبت بدرية طلبة: “والله ما مصدقة ربنا يرحمك ويغفرلك ويصبر اهلك الزميلة سهام جلال في ذمة الله ادعولها بالرحمة والمغفرة ”.

وكانت أنباء وفاة سهام جلال قد صدمت الوسط الفني والجمهور، حيث حرص عدد من الفنانين على نعيها بكلمات مؤثرة، مؤكدين ما كانت تتمتع به من طيبة وحسن خلق وعلاقات طيبة مع زملائها داخل الوسط الفني.



المشوار الفني لـ سهام جلال

وتُعد سهام جلال من أبرز الفنانات اللاتي قدمن العديد من الأعمال الفنية الناجحة على مدار مشوارها، حيث شاركت في عدد من الأفلام والمسلسلات التي حققت حضورًا لدى الجمهور، من بينها «صعيدي في الجامعة الأمريكية»، و«فيلم ثقافي»، و«حرب أطاليا»، إلى جانب أعمال درامية متنوعة في التلفزيون والمسرح.

يذكر أن سهام جلال، بدأت مشوارها الفني كموديل في مجال الإعلانات، واكتشفها الفنان الراحل محمود عبد العزيز، وقدمها في فيلم النمس.

وشاركت في عدد من الأعمال السينمائية أشهرها المشاركة في بطولة فيلم "صعيدي في الجامعة الأميركية" الذي مثل انطلاقتها الحقيقية في عالم الفن.

وقدمت سهام جلال، حوالي 40 عملًا فنيًا في مسيرتها، كان آخرها مسلسل عوالم خفية، إلى جانب الفنان عادل إمام، قبل أن تختفي من الساحة الفنية. لكنها عادت مؤخرا لتظهر عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي.