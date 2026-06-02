بدء تسليم أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 في المدارس اليوم

ياسمين بدوي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم تسليم أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 ، والتي تتضمن (رقم الجلوس – مقر اللجنة الامتحانية)، في المدارس، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 2 يونيو 2026.

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أمس الإثنين 1 يونيو 2026 أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 على موقعها الرسمي على الانترنت 

و يمكن للطلاب الاستعلام عن أرقام الجلوس ومقار اللجان الامتحانية بإستخدام البريد الإلكتروني المدرسي الموحد، من خلال الدخول على الموقع الرسمي للوزارة اعتبارا من يوم الاثنين ١ يونيو ، وذلك عبر الرابط التالي:
https://moe-register.emis.gov.eg 

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، حرصها على توفير كافة سبل الدعم والتيسير للطلاب، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان انتظام سير العملية الامتحانية، وتوفير الأجواء المناسبة داخل اللجان، بما يحقق الانضباط ويسهم في أداء الطلاب لامتحاناتهم بسهولة ويسر.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 النظام الجديد .. مواعيد رسمية

الأحد 21 يونيو 2026 : التربية الدينية + التربية الوطنية

الثلاثاء 23 يونيو 2026 : اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 28 يونيو 2026 : اللغة العربية

الخميس 2 يوليو 2026 : الكيمياء + الجغرافيا

الأحد 5 يوليو 2026 : اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 9 يوليو 2026 : الفيزياء + التاريخ

الأحد 12 يوليو 2026 : الرياضيات البحتة

الخميس 16 يوليو 2026 : الرياضيات التطبيقية + الإحصاء

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 النظام القديم.. مواعيد رسمية

 

الأحد 21 يونيو : التربية الدينية + التربية الوطنية

الثلاثاء 23 يونيو :الاقتصاد + الاحصاء

الأحد 28 يونيو: اللغة العربية

الثلاثاء 30 يونيو : اللغة الاجنبية الثانية

الخميس 2 يوليو : الكيمياء + الجغرافيا

الأحد 5 يوليو : اللغة الأجنبية الأولى

الثلاثاء 7 يوليو : التفاضل والتكامل

الخميس 9 يوليو : الفيزياء + التاريخ

الأحد 12 يوليو : الأحياء + الجبر والهندسة الفراغية+ علم النفس

الثلاثاء 14 يوليو : الديناميكا

الخميس 16 يوليو : الجيولوجيا + الاستاتيكا + الفلسفة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 مدارس ستيم الفرصة الأولى

السبت 16 مايو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية) + مقاييس المفاهيم (اللغة العربية)

الاثنين 18 مايو : التربية الدينية + التربية الوطنية

الأربعاء 20 مايو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) + مقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية

الاحد 24 مايو : مقاييس المفاهيم (الكيمياء)

الثلاثاء 2 يونيو : مقاييس المفاهيم ( اللغة الإنجليزية ) + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية )

السبت 6 يونيو : مقاييس المفاهيم ( الفيزياء)

الثلاثاء 9 يونيو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء - الفيزياء )

السبت 16 يونيو : مقاييس المفاهيم (الأحياء ) + مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة)

الثلاثاء 16 يونيو : مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) + مقاييس المفاهيم الرياضيات التطبيقية)

السبت 20 يونيو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء + الجيولويا) + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات ( الرياضيات)

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 مدارس ستيم الفرصة الثانية

السبت 4 يوليو :اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية ) + مقاييس المفاهيم (اللغة العربية)

الأحد 5 يوليو : التربية الدينية + التربية الوطنية

الاثنين 6 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) + مقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية

الأربعاء 8 يوليو : مقاييس المفاهيم (الكيمياء )

السبت 11 يوليو : مقاييس المفاهيم ( اللغة الإنجليزية ) + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية )

الاثنين 13 يوليو : مقاييس المفاهيم (الفيزياء )

الأربعاء 15 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء - الفيزياء)

السبت 18 يوليو : مقاييس المفاهيم (الاحياء ) + مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة)

الاثنين 20 يوليو : مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا)  + مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية)

الأربعاء 22 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء - الجيولوجيا) + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات)

