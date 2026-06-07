مدبولي يتفقد مركز تحكم غرب بالإسكندرية ويؤكد تطوير الشبكة القومية للكهرباء

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حرص الحكومة على متابعة موقف مشروعات الشبكة القومية للكهرباء، انطلاقاً من اهتمام الدولة بمواصلة جهود رفع كفاءة هذا القطاع الحيوي، وضماناً لاستمرارية التغذية الكهربائية اللازمة للاستخدامات المنزلية والتنموية المختلفة، مشيراً في ذات الإطار إلى جهود تحديث وتطوير وتدعيم الشبكة القومية الموحدة وزيادة قدرتها، واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال تفقد، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مركز تحكم غرب التابع لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، بمدينة برج العرب الجديدة ،وذلك في بداية جولته الموسعة اليوم بمحافظة الإسكندرية.

وأشار المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، إلى أن مركز تحكم غرب تم تنفيذه في إطار الجهود المستمرة لتطوير الشبكة الكهربائية بمحافظة الإسكندرية بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وتعزيز حوكمة منظومة العدادات، والتوسع في منظومة العدادات الذكية، وميكنة التعامل مع المشتركين، مضيفاً أن المركز يُعد مركزًا استراتيجيًا للمشروعات الاستثمارية والمناطق الصناعية بنطاق غرب الإسكندرية، ويخدم عدداً من المناطق والمدن الصناعية، مثل: المنطقة الحرة، والمنطقة الصناعية ببرج العرب، ومجمع الصناعات بمرغم.

وخلال جولته بالمركز تفقد رئيس الوزراء غرفة التحكم والسيطرة، حيث استمع إلى شرح على الشاشة من المهندس إيهاب الفقي، رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، الذي أوضح أن مركز تحكم غرب يقوم بالتحكم ومراقبة الأحمال والجهود بمحطات المحولات والموزعات بالشبكة الكهربائية بمنطقة غرب الإسكندرية، ويخدم العديد من المناطق والقرى السياحية الممتدة على الطريق الساحلي من الكيلو 21 وحتى الكيلو 67، بعدد مشتركين يقدر بنحو مليون مشترك، مضيفاً أن المركز يُغطي بعض المشروعات المهمة، مثل مشروعات: شريان الأمل، وبشائر الخير، وتحيا مصر، والجامعة التكنولوجية.

كما أشار المهندس إيهاب الفقي، إلى أعمال تطوير "منظومة التحكم الآلي" التي يشهدها المركز في عدد 12 محطة محولات، و56 موزعًا، و100 لوحة ذكية، و50 مكثفاً جهد متوسط.

ولفت رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، إلى أنه تم إدخال "نظام العدادات الذكية" (AMI) بعدد 5 آلاف عداد ذكي، من إجمالي مشروع 300 ألف عداد ذكي بنطاق غرب الإسكندرية، وسيتم تركيب باقي العدادات، بهدف متابعة الاستهلاك، وتقليل نسب الفقد، إلى جانب تحسين كفاءة الشبكة، وتقليل زمن الأعطال للحفاظ على جودة واستمرارية التغذية الكهربائية لجميع المشتركين، سواءً في المناطق الصناعية أو السياحية أو السكنية.

وفيما يتعلق بالإمكانات الفنية للمركز من الناحية التشغيلية والاستجابة للأعطال وخطط الطوارئ، أوضح "الفقي" أنها تشمل التحكم وعمل المناورات اللازمة لإعادة التشغيل، وسرعة تحديد الأعطال الموجودة بالشبكة، إلى جانب سرعة عزل الأعطال وعودة التيار الكهربائي للمشتركين باستخدام اللوحات الذكية، بالإضافة إلى إعداد الخطط اللازمة لمواجهة الطوارئ.

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي موقع ألواح الطاقة الشمسية، وأشار المهندس إيهاب الفقي إلى قيام شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء بتركيب أربع محطات للطاقة الشمسية على سطح مبنى مركز تحكم غرب والمباني المجاورة المملوكة للشركة، لتعزيز قدرات استخدام الطاقة المتجددة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، والحفاظ على البيئة.