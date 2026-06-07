رئيس الوزراء يتفقد مصنع مكونات وأنظمة السكة الحديد بالإسكندرية

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إنشاء مصنع للمكونات وأنظمة السكة الحديد بالإسكندرية.

واستمع مدبولي لشرح حول المصنع الذي يخلق أكثر من ٦٥٠ فرصة عمل مباشرة خلال ٥ سنوات ودعم الاقتصاد المحلي بايردات سنوية تصل الي ٩٠ مليون يورو خلال ٥ سنوات .

ويصدر المصنع إنتاجه بنسبة ١٠٠% مع امكانية التوريد لسوق المحلي بموافقة هيئة الموانئ الجافة .

ورافق رئيس الوزراء وزراء الصناعة والنقل والإسكان بالإضافة بمحافظ الإسكندرية.

وكان قد تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مركز تحكم غرب التابع لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، بمدينة برج العرب الجديدة.

و أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على متابعة موقف مشروعات الشبكة القومية للكهرباء، انطلاقاً من اهتمام الدولة بمواصلة جهود رفع كفاءة هذا القطاع الحيوي، وضماناً لاستمرارية التغذية الكهربائية اللازمة للاستخدامات المنزلية والتنموية المختلفة، مشيراً في ذات الإطار إلى جهود تحديث وتطوير وتدعيم الشبكة القومية الموحدة وزيادة قدرتها، واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أشار المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، إلى أن مركز تحكم غرب تم تنفيذه في إطار الجهود المستمرة لتطوير الشبكة الكهربائية بمحافظة الإسكندرية بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وتعزيز حوكمة منظومة العدادات، والتوسع في منظومة العدادات الذكية، وميكنة التعامل مع المشتركين، مضيفاً أن المركز يُعد مركزًا استراتيجيًا للمشروعات الاستثمارية والمناطق الصناعية بنطاق غرب الإسكندرية، ويخدم عدداً من المناطق والمدن الصناعية، مثل: المنطقة الحرة، والمنطقة الصناعية ببرج العرب، ومجمع الصناعات بمرغم.