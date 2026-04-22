مسؤول باكستاني: تلقينا إشارات إيجابية من إيران بشأن استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة

كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” عن تصريحات لمسؤول باكستاني أكد فيها أن إسلام آباد تلقت إشارات وصفها بالإيجابية من طهران بشأن إمكانية استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة، في تطور يعكس حراكاً دبلوماسياً متسارعاً بين الأطراف المعنية بالملف الإيراني.

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القيادة الإيرانية استجابت لطلبه بوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق ثماني نساء كن على وشك الإعدام، موضحاً أنه تم الإفراج عن أربع منهن، بينما حكم على الأربع الأخريات بالسجن لمدة شهر واحد.

وقال ترامب في منشور عبر منصة “تروث سوشيال” إن القرار الإيراني جاء استجابة مباشرة لتدخله، مضيفاً: “أخبار جيدة جداً! تم إبلاغي بأن النساء الثماني لن يتم إعدامهن، وقد تم الإفراج عن أربع منهن فوراً”.

وأشار ترامب إلى أنه يقدر استجابة القيادة الإيرانية لطلبه بوقف تنفيذ أحكام الإعدام، في خطوة وصفها بأنها تحمل طابعاً إنسانياً لافتاً وسط التوترات السياسية القائمة بين واشنطن وطهران.