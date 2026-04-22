جامعة المنيا: إنشاء وحدة لإدارة الطاقة وإطلاق مسابقة طلابية في أفضل ممارسات الترشيد

عقدت اللجنة العليا لترشيد ورفع كفاءة استخدام الطاقة بجامعة المنيا اجتماعها برئاسة الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا لمناقشة السياسات العامة والخطط التنفيذية الهادفة إلى تطوير منظومة استهلاك الطاقة داخل الحرم الجامعي، ووضع آليات متابعة دقيقة تضمن تحقيق أعلى معدلات الكفاءة والاستدامة.

وأكد رئيس الجامعة على ضرورة تبني رؤية شاملة لترشيد الطاقة تعتمد على الحوكمة الرشيدة، وتفعيل آليات المتابعة والتقييم داخل مختلف كليات ومباني الجامعة، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتقليل الفاقد، مشيرًا إلى أن الجامعة تمضي بخطى ثابتة نحو التحول إلى نموذج جامعي مستدام بيئيًا واقتصاديًا.

وشدد على تشكيل لجنة عليا تتولى وضع السياسات العامة والآليات التنفيذية على مستوى الجامعة، إلى جانب تشكيل لجان فرعية برئاسة عمداء الكليات داخل مختلف الكليات، تحت إشراف قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تتولى متابعة تنفيذ السياسات المعتمدة، وقياس مردودها الفعلي، وتقييم معدلات الترشيد، فضلًا عن وضع الأطر التنظيمية والإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة المخالفين للتعليمات المنظمة لاستهلاك الطاقة.

ووافق المجلس على إطلاق مسابقة طلابية سنوية لأفضل المبادرات في مجال ترشيد الطاقة، بهدف تحفيز الابتكار لدى الطلاب، وتشجيع تبني الممارسات الإيجابية داخل الحرم الجامعي، إلى جانب إطلاق مبادرة توعوية مركزية تحت شعار "أنا مسؤول"، تستهدف نشر ثقافة ترشيد الاستهلاك وتعزيز السلوكيات البيئية المستدامة بين طلاب الجامعة والعاملين بها.

كما اعتمدت اللجنة حزمة من الإجراءات الملزمة داخل الحرم الجامعي والمنشآت والكليات، لضبط معدلات استهلاك الطاقة، وترشيد الاستخدام اليومي في مختلف المرافق، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد ويحد من الهدر.

وفي إطار خطط التطوير، وافق المجلس على مد مشروع كفاءة الطاقة ليشمل 42 مبنى من مباني الجامعة، بما يمثل نحو نصف منشآت الجامعة، بالإضافة إلى مباني كلية الهندسة كمرحلة أولى، بما يعكس التوسع التدريجي في تطبيق معايير الكفاءة داخل كافة القطاعات.

كما تقرر إنشاء وحدة متخصصة لإدارة وترشيد ورفع كفاءة الطاقة بالجامعة، تتولى مهام التخطيط والمتابعة الفنية، ووضع مؤشرات الأداء، ومراقبة معدلات الاستهلاك، واقتراح الحلول التقنية الداعمة للتحول نحو الاستخدام الرشيد للطاقة.