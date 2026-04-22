يشيع ظهور خطوط تمزق الشعيرات الدموية في الوجه والأرجل في أي عمر، ومن بعض الأسباب الشائعة لظهور هذه الخطوط نقدمها لك فى هذا التقرير وفقا لموقع DailyMedicalinfo.

الأسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية..

-الوراثة: تظهر هذه الخطوط لدى البعض بسبب الجينات الوراثية.

-مرض الوردية: يشيع ظهور الأوردة العنكبوتية لدى المصابين بمرض الوردية، الذي يتسبب في احمرار الجلد نتيجة الأوردة المتضخمة.

-الحمل: قد تؤدي التغيرات الهرمونية أثناء الحمل لتمزق الأوعية الدموية، وعادة ما تختفي هذه الخطوط الحمراء بعد الولادة.

-التعرض للشمس: قد تؤدي كثرة التعرض للشمس لتضخم الأوعية الدموية، وعند الحرق من الشمس قد تتقشر الطبقة الخارجية من الجلد، وتتسبب في بروز الأوعية الدموية على الوجه مؤقتًا بصورة أكثر وضوحًا.

-المهيجات البيئية: قد يؤدي التعرض لبعض المواد الكيميائية، أو الملوثات البيئية المحيطة لتضرر البشرة وبروز الأوعية الدموية بصورة أكثر وضوحًا.

-المناخ الحار: يتسبب المناخ الحار في زيادة تمدد الأوعية الدموية.

-شرب الكحول: يؤدي شرب الكحول لتمدد الأوعية الدموية لفترة مؤقتة، وفي حالة كثرة تناول الكحول قد تظهر الأوردة العنكبوتية واحمرار الوجه لفترة أطول.

-العطس والتقيؤ: قد يؤدي تعرض الوجه لضغط شديد ومفاجئ، نتيجة العطس أو التقيؤ، لتمزق الأوعية الدموية بالوجه.

-التعرض لإصابة: قد تتسبب بعض الإصابات في الوجه، لظهور الكدمات وفي هذه الحالة قد يزيد بروز الأوعية الدموية بالوجه، وفي هذه الحالة يتم التعافي من ظهور هذه الخطوط عند التعافي من الكدمات.