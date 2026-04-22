بعد خضوعه لعملية جراحية .. أول تعليق للفنان محمد التاجي من داخل المستشفى |خاص

شهدت الساعات الماضية حالة من القلق بين جمهور الفنان المصري محمد التاجي بعد الإعلان عن خضوعه لعملية جراحية، قبل أن يطمئن بنفسه محبيه من داخل المستشفى، مؤكدًا أن حالته الصحية مستقرة ويجري التعافي بشكل طبيعي.

وقال التاجي في أول تصريح خاص لموقع “صدى البلد” الإخباري، إنه بخير والحمد لله بعد إجراء عملية فتق إربي، موضحًا أن العملية كانت بسيطة ومرت بسلام.

وأضاف الفنان المصري في تصريحاته: “الحمد لله أنا بخير، ومازلت في المستشفى بعد العملية ، وهي عملية بسيطة الحمد لله، وأنا في حالة جيدة، ومن المحتمل أن أخرج من المستشفى اليوم أو غدًا صباحًا”.

وأثارت تصريحات التاجي ارتياحًا كبيرًا بين جمهوره ومتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين حرصوا على الدعاء له بالشفاء العاجل

وتجاوز هذه المرحلة الصحية سريعًا، خاصة مع تأكيده أن وضعه الصحي مستقر ويتحسن تدريجيًا.

ويُعد محمد التاجي من الوجوه الفنية المهمة في الساحة المصرية، وشارك خلال مسيرته في عدد من الأعمال الدرامية والمسرحية التي تركت بصمة لدى الجمهور، مما جعل خبر تعرضه لوعكة صحية يحظى باهتمام واسع.

ومن المنتظر أن يغادر الفنان المستشفى خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة بعد الاطمئنان الكامل على حالته، على أن يستكمل فترة النقاهة في منزله وفق تعليمات الأطباء.

ويستمر محبو التاجي في متابعة تطورات حالته الصحية، وسط حالة من الدعم والدعوات بعودته سريعًا لمواصلة نشاطه الفني المعتاد.