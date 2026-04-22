الرئيس الإيراني: خرق أمريكا لالتزاماتها والحصار عقبتان أمام التفاوض الحقيقي

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأربعاء، إن خرق الولايات المتحدة لالتزاماتها وحصارها للموانئ الإيرانية وتهديداتها؛ هي العقبات الرئيسية أمام "مفاوضات حقيقية".
وأضاف، بعد يوم واحد من تمديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار: "العالم يرى خطابكم المنافق الذي لا ينتهي وتناقضكم بين الأقوال والأفعال".
من جهته، قال رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف اليوم الأربعاء، إن وقف إطلاق النار الكامل لا معنى له في ظل الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية.
وأضاف "قاليباف" في منشور على موقع إكس" معاودة فتح مضيق هرمز مستحيلة في ظل هذا 'الخرق الصارخ لوقف إطلاق النار'".