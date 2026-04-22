الرئيس الإيراني: خرق أمريكا لالتزاماتها والحصار عقبتان أمام التفاوض الحقيقي

قال الرئيس الإيراني مسعود ‌بزشكيان، اليوم الأربعاء، إن خرق الولايات المتحدة لالتزاماتها وحصارها ⁠للموانئ الإيرانية وتهديداتها؛ هي العقبات الرئيسية أمام "مفاوضات حقيقية".

وأضاف، بعد يوم واحد من تمديد الرئيس الأمريكي ‌دونالد ⁠ترامب لوقف إطلاق النار: "العالم يرى خطابكم المنافق الذي ⁠لا ينتهي وتناقضكم بين الأقوال ⁠والأفعال".

من جهته، قال رئيس ​البرلمان الإيراني ‌وكبير المفاوضين محمد باقر ​قاليباف اليوم ​الأربعاء، إن وقف ⁠إطلاق ​النار الكامل لا ​معنى له في ظل الحصار ​الأمريكي ​المفروض على الموانئ الإيرانية.

وأضاف ‌"قاليباف" ⁠في منشور على موقع إكس" معاودة فتح ⁠مضيق هرمز مستحيلة في ظل هذا 'الخرق ⁠الصارخ لوقف إطلاق ⁠النار'".