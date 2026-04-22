ألمانيا تحث إيران على اغتنام محادثات السلام مع واشنطن

جدد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول دعوته لطهران إلى الدخول في محادثات مع الولايات المتحدة في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، مؤكداً أن إيران مطالَبة بعدم إضاعة فرصة استئناف مفاوضات السلام.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الأيرلندية ​هيلين ماكنتي، قال فاديفول يوم الأربعاء: «نحن بحاجة حتمية إلى حل تفاوضي، ولا يسعني إلا أن أكرر دعوة إيران للتوجه إلى إسلام آباد، وعلى طهران أن تحرص على عدم تفويت هذه الفرصة».

وأضاف الوزير الألماني أن هناك «فرصاً جيدة» لبحث ومعالجة مختلف القضايا المطروحة على طاولة المفاوضات، معرباً عن أمله في تحقيق تقدم دبلوماسي ملموس خلال المرحلة المقبلة.