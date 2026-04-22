قمة قبرص بمشاركة الرئيس السيسي وقادة أوروبا.. تحركات مهمة لمواجهة أزمات المنطقة

قال مجدي يوسف، مراسل قناة «صدى البلد» في بروكسل، إن القمة المرتقبة في قبرص، والمقرر عقدها يوم الجمعة بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ستشهد حضور عدد كبير من قادة دول الاتحاد الأوروبي، لافتًا إلى أهميتها في ظل التطورات المتسارعة بالمنطقة.

الأوضاع الإقليمية الراهنة

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي»، أن القمة تُعقد تحت عنوان يركز على الأوضاع الإقليمية الراهنة، وما تشهده المنطقة من تحديات متصاعدة تؤثر على الساحة الدولية.

الشراكة الاستراتيجية

وأشار إلى أن العلاقات بين مصر وقبرص لا تقتصر على التعاون الدبلوماسي فقط، بل ترتقي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مؤكدًا أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين البلدين، حتى في بعض الملفات الداخلية، ما يعكس عمق وقوة هذه العلاقة.

انعكاسات مباشرة على العالم

وأضاف أن ما يحدث في المنطقة له انعكاسات مباشرة على العالم، موضحًا أن الاتحاد الأوروبي يسعى حاليًا لتطوير آليات دفاعية مشتركة، بهدف التعامل مع التحديات الأمنية والسياسية المتزايدة.