شيخ مشايخ القبائل: سيناء مقبلة على نهضة عمرانية لا يتخيلها أحد بفضل الرئيس السيسي

علق الشيخ عيسى الخرافين، شيخ مشايخ قبائل سيناء، على احتفال جمهورية مصر العربية بذكرى عيد تحرير سيناء .



وقال عيسى الخرافين في حواره في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، :" سيناء هي بوابة مصر الشرقية وتعرضت إلى الكثير من الحروب بداية من 1956 مرورا بحرب 1973 ووصلا إلى محاربة الإرهاب والقضاء عليه ".

وتابع عيسى الخرافين :" أكثر من 5000 فرد من أبناء القبائل استشهدوا خلال فترة محاربة الإرهاب بالتعاون مع القوات المسلحة المصرية ".

وأكمل عيسى الخرافين :" نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على المشروعات التنموية الكثيرة التي يتم تنفيذها في سيناء ".

ولفت عيسى الخرافين :" سيناء مقبلة على نهضة عمرانية لا يتخيلها احد بفضل جهود الرئيس السيسي "، مضيفا:" عايز المصريين يجوا ويتملكوا أراضي في سيناء ويعيشوا في سيناء ولازم وسط سيناء يعيش فيها 4 مليون مواطن ".

