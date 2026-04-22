الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

الهيئة العامة للاستعلامات تنظم سلسلة احتفالات للذكرى الـ 44 لتحرير سيناء

رئيس الهيئة العامة للاستعلامات
رئيس الهيئة العامة للاستعلامات
يوسف رجب

أعلن السفير علاء يوسف، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، عن اعتزام الهيئة تنظيم احتفالات موسعة بمختلف مجمعات الإعلام بالمحافظات، بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لـعيد تحرير سيناء، في إطار دورالهيئة في تعزيز الوعي الوطني وترسيخ قراءة موضوعية ومتوازنة لتاريخ مصر الحديث.

وأكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات - فى تصريح اليوم الأربعاء، بأن هذه المناسبة تمثل إحدى المحطات الفارقة في تاريخ الدولة المصرية، ليس فقط باعتبارها تتويجا لجهود عسكرية ووطنية، ولكن أيضا كنموذج يعكس قدرة الدولة على إدارة التحديات المعقدة عبر مسارات متعددة، تجمع بين القوة والإرادة السياسية والعمل الدبلوماسي.

وأوضح يوسف، أن الفعاليات التي ستنظمها مجمعات الإعلام الداخلي تأتي بهدف تقديم رؤية شاملة للأجيال الجديدة حول ملحمة استعادة سيناء، بما يُعزّز من إدراكهم لحجم التضحيات التي بذلت، ويعمق في الوقت ذاته فهمهم لأهمية الحفاظ على مكتسبات الدولة الوطنية.

وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الاحتفالات سوف تتضمن سلسلة من المؤتمرات الشعبية والندوات التثقيفية واللقاءات الحوارية، بمشاركة خبراء ومتخصصين، إلى جانب عروض وثائقية تسلط الضوء على مراحل استرداد سيناء، وكذلك جهود التنمية التي تشهدها شبه الجزيرة، بما يعكس انتقالها من ساحة صراع إلى نموذج للتنمية والاستقرار.

وأضاف “يوسف”، أن إحياء ذكرى عيد تحرير سيناء يمثل فرصة لتعزيز الوعي العام بطبيعة التحديات الإقليمية والدولية، وأهمية تبني خطاب متزن يعكس ثوابت الدولة المصرية، ويرسخ مفاهيم الانتماء والمسؤولية لدى المواطنين.

وأكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن هذه الجهود تأتي اتساقاً مع توجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تولي اهتماماً خاصاً ببناء الإنسان المصري، وتعزيز الوعي الرشيد القادر على التعامل مع التحديات المختلفة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الهيئة العامة للاستعلامات ستواصل أداء دورها التوعوي من خلال أدوات حديثة وخطاب إعلامي مسئول، يوازن بين الاعتزاز بالتاريخ واستشراف المستقبل، ويسهم في دعم تماسك الجبهة الداخلية في ظل المتغيرات الراهنة.

وزير التربية والتعليم

تحويل طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات إلى "مدارس حكومية عربي"..قرار عاجل الآن

التمثال

العثور على تمثال أثري ضخم بموقع "تل فرعون" بالشرقية

تغيير الساعة للتوقيت الصيفي 2026

هل يستمر قرار الغلق لـ 11 مساءً؟ .. موعد تغيير الساعة للتوقيت الصيفي 2026

هاني شاكر

ادعوا له.. تطورات جديدة بشأن حالة الفنان هاني شاكر.. فيديو

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في 17 بنكا بختام تعاملات اليوم

زيزو

قنبلة زيزو تهز الزمالك.. 82 مليون في مهب الجدل وقرار مخفي يشعل الصراع .. اعرف القصة كاملة

وفاة مدرس في المنوفية

وفاة معلم شاب بأزمة قلبية تثير الحزن في المنوفية

مجلس الوزراء

الوزراء يوافق على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين

الدواجن

الدواجن المصرية تغزو قطر رسميا.. أول شحنة بـ 300 طن تنطلق اليوم

المتحف القومي للحضارة المصرية

المتحف القومي للحضارة المصرية يحتفي بمرور 100 عام على العلاقات المصرية البلغارية

نقيب المهندسين محمد عبد الغني

نقابة المهندسين تنتخب هيئة المكتب.. وعبد الغني يؤكد: لا مجال للخلافات بيننا

عوامل تزيد هشاشة العظام.. وطرق الوقاية

العوامل التى تزيد هشاشة العظام و طرق الوقاية
أكثر 10 ماركات سيارات ترخيصا في مصر.. تفاصيل

اكثر ١٠ ماركات ترخيصا
الأسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية

الاسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية
بي إم دبليو الفئة السابعة 2027 الفيس ليفت.. رفاهية أكثر بلمسة مستقبلية

BMW 7
حكاية بطل

طلقته بواحد واقع.. المتحدث العسكري ينشر برومو جديد لحكاية بطل| فيديو

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

