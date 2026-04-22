عوامل تزيد هشاشة العظام.. وطرق الوقاية

العظام القوية ضرورية لحركة المرأة واستقلاليتها وصحتها العامة، ويمكن الوقاية من هشاشة العظام من خلال التغذية السليمة وممارسة الرياضة واتباع نمط حياة صحي. يساعد الوعي المبكر والفحوصات الدورية والعادات الوقائية على الحفاظ على قوة العظام وتقليل مخاطر الكسور.





وقدم الدكتور باسم نوري التميمي، اخصائى جراحـة العظام والكسور والمفاصل، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، العوامل التي تزيد من فرصة الإصابة بمرض هشاشة العظام.

العوامل التي تزيد من فرصة الإصابة بمرض هشاشة العظام :-

1- عدم تناول كميات كافية من الكالسيوم أو الفسفور الضرورية للعظم.

2- التدخين.

3- تناول كمِيات كبيرة من المشروبات الغازية والكافيين.

4- الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي.

5- الاضطرابات في الغدد الصماء.

6- أمراض المفاصل.

7- وجود تاريخ مرضي في العائلة.

8- عدم ممارسة الرِياضة.

9- تناول بعض الأدوية التي تحفز الإصابة بهشاشة العظام.

الوقاية من هشاشة العظام :-

1. ممارسة الرِياضة باستمرار.

2. أخذ كمِيات كافية من الكالسيوم الموجود بكثرة في الحليب ومنتجات الألبان.

3. أخذ فيتامين د الموجود في البيض والسمك الذي يعد ضرورياً لتحفيز امتصاص الكالسيوم في الجسم.

4. الامتناع عن التدخين.

5. التقليل من الكافيين والمشروبات الغازية