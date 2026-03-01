طبيب يكشف تأثير الصيام على الرضاعة الطبيعية في أول 6 شهور

تخشى العديد من الأمهات خلال شهر رمضان من تأثير الصيام على الرضاعة الطبيعية و نمو و وزن الطفل أيضا، لذا قال الدكتور عمرو سالم، استشاري طب الأطفال وحديثي اولادة أن في أول 6 شهور من عمر الطفل، يعتمد بشكل كامل على لبن الأم كمصدر أساسي للتغذية، لذلك صيام الأم المرضعة خلال هذه الفترة يؤثر على كمية اللبن وجودته.

وأضاف عمرو سالم، في تصريحات لـ صدى البلد، أن حتى إذا كانت الأم تشعر إنها قادرة على الصيام وشرب السوائل الكافية، فإن الصيام لفترات طويلة يمكن أن يقلل إنتاج اللبن، بالأخص مع قلة الأكل والسوائل، وهذا ينعكس على تغذية الطفل ونموه ووزنه.

نصح استشاري الأطفال، يُفضل تأجيل الصيام في أول 6 شهور من الرضاعة الطبيعية، أو استشارة الطبيب قبل اتخاذ القرار، لضمان صحة الأم والطفل.