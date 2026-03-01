قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جمبلاط: جذب الاستثمارات وتعميق التصنيع المحلي من أولويات الإنتاج الحربي
الحكومة: جارٍ اتخاذ إجراءات نقل 40 شركة إلى الصندوق السيادي.. ودمج 7 هيئات اقتصادية
وزير الكهرباء يوجه برفع درجة الاستعداد لتأمين الشبكة الموحدة
الصين تستنكر الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران وتدعو إلى وقف فوري للعمل العسكري
بمناسبة عيد الفطر.. صرف 500 جنيه إضافية من «بيت الزكاة والصدقات» لمستحقي الإعانة الشهرية.. اليوم
وزير الكهرباء يطمئن المصريين: الشبكة قوية ووحدات التوليد تعمل بالوقود المكافئ
استهداف ناقلة نفط قبالة سواحل عمان وإصابة أربعة من طاقمها
تجاوز الـ 60 ألفا.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر
وزير الكهرباء يجتمع باللجنة الدائمة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر
تعرف على الشروط الكاملة للتقديم على منحة علماء المستقبل من البنك المركزي المصري
الاتحاد الآسيوي يُقرّر تأجيل مباريات ذهاب دور الـ 16 في دوري أبطال آسيا
قرار عاجل من المحكمة بشأن دعوى إقالة حسام حسن وجهازه المعاون
مرأة ومنوعات

ساعة الخطر في رمضان.. تحذير من الجلطات القلبية والدماغية في هذا الوقت

ريهام قدري

تزداد حالات جلطات القلب في رمضان بشكل كبير وقد حذر الدكتور محمد الهلالي  استشاري القلب من زيادة احتمالية الإصابة بالجلطات القلبية والدماغية خلال أول ساعتين بعد الإفطار في رمضان، مشيرا إلى أن هذه الفترة تعرف طبيا بساعة الخطر نتيجة التغيرات المفاجئة التي تحدث في الجسم بعد الصيام الطويل.


وأوضح الهلالي أن تناول وجبة إفطار كبيرة ودسمة بعد ساعات من الامتناع عن الطعام يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم وسكر الدم، ما يضع القلب تحت ضغط إضافي، خاصة لدى كبار السن ومرضى القلب وارتفاع الضغط. 

وأضاف أن تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات بشكل مفاجئ يزيد من لزوجة الدم، ما قد يرفع خطر تشكل الجلطات.


وأشار إلى أن الساعة الأولى بعد الإفطار تعد أكثر الفترات خطورة، حيث تبدأ عضلة القلب والأوعية الدموية في التكيف مع كمية الطعام الكبيرة، في حين يبقى الجسم في حالة جفاف نسبي، ما يضاعف الضغط على الأوعية الدموية.

 كما نصح المرضى بتقسيم الإفطار على فترات قصيرة، والبدء بكمية صغيرة من الماء، ثم أطعمة خفيفة وغنية بالألياف قبل تناول الوجبة الرئيسية، لتقليل المخاطر.


كما شدد على أهمية المتابعة الطبية للمرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب المزمنة، والالتزام بتعليمات الطبيب بشأن أدوية الضغط والجلطات، وعدم الإفراط في الملح أو السكريات في وجبة الإفطار.


 

جلطات القلب جلطات القلب في رمضان الإصابة بالجلطات القلبية

