ساعة الخطر في رمضان.. تحذير من الجلطات القلبية والدماغية في هذا الوقت

تزداد حالات جلطات القلب في رمضان بشكل كبير وقد حذر الدكتور محمد الهلالي استشاري القلب من زيادة احتمالية الإصابة بالجلطات القلبية والدماغية خلال أول ساعتين بعد الإفطار في رمضان، مشيرا إلى أن هذه الفترة تعرف طبيا بساعة الخطر نتيجة التغيرات المفاجئة التي تحدث في الجسم بعد الصيام الطويل.



وأوضح الهلالي أن تناول وجبة إفطار كبيرة ودسمة بعد ساعات من الامتناع عن الطعام يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم وسكر الدم، ما يضع القلب تحت ضغط إضافي، خاصة لدى كبار السن ومرضى القلب وارتفاع الضغط.

وأضاف أن تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات بشكل مفاجئ يزيد من لزوجة الدم، ما قد يرفع خطر تشكل الجلطات.



وأشار إلى أن الساعة الأولى بعد الإفطار تعد أكثر الفترات خطورة، حيث تبدأ عضلة القلب والأوعية الدموية في التكيف مع كمية الطعام الكبيرة، في حين يبقى الجسم في حالة جفاف نسبي، ما يضاعف الضغط على الأوعية الدموية.

كما نصح المرضى بتقسيم الإفطار على فترات قصيرة، والبدء بكمية صغيرة من الماء، ثم أطعمة خفيفة وغنية بالألياف قبل تناول الوجبة الرئيسية، لتقليل المخاطر.



كما شدد على أهمية المتابعة الطبية للمرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب المزمنة، والالتزام بتعليمات الطبيب بشأن أدوية الضغط والجلطات، وعدم الإفراط في الملح أو السكريات في وجبة الإفطار.



