مكياج هادئ لعزومات رمضان.. خطوات بسيطة لإطلالة ناعمة تناسب أجواء السحور والإفطار

تزداد العزومات والتجمعات العائلية خلال شهر رمضان، تبحث الكثير من السيدات عن إطلالة أنيقة وناعمة تناسب أجواء الشهر الكريم، بعيدًا عن المبالغة أو الألوان الصاخبة. ويعد المكياج الهادئ الخيار الأمثل لإبراز الجمال الطبيعي بأسلوب راقٍ يتماشى مع أجواء السحور والإفطار.



ويؤكد خبراء التجميل أن سر الإطلالة الرمضانية الناجحة يبدأ من تحضير البشرة جيدًا، من خلال تنظيفها وترطيبها قبل وضع أي مستحضرات، مع استخدام برايمر خفيف لضمان ثبات المكياج لساعات طويلة، خاصة في العزومات المسائية.



أما عن الأساس، فيُفضل الاعتماد على فاونديشن خفيف أو كريم ملون يمنح تغطية طبيعية، مع استخدام كونسيلر لإخفاء الهالات بطريقة ناعمة، وتثبيت خفيف ببودرة شفافة لتجنب اللمعان.



وبالنسبة لمكياج العيون، ينصح باختيار درجات البيج والبني الفاتح أو الوردي الهادئ، مع لمسة شيمر خفيفة تضيف إشراقة بسيطة دون مبالغة. ويمكن الاكتفاء بآيلاينر رفيع وماسكارا بطبقة واحدة للحفاظ على الطابع الطبيعي.

وتكتمل الإطلالة ببلاشر وردي أو خوخي يمنح الخدود حيوية، مع هايلايتر خفيف لإضاءة ناعمة، وأحمر شفاه بدرجات النود أو الموف الهادئ لإبراز الشفاه بأسلوب بسيط وأنيق.



ويشير خبراء الموضة إلى أن التوازن بين المكياج والملابس أمر ضروري، خاصة مع انتشار القفاطين والعبايات المطرزة في رمضان، حيث يُفضل اختيار مكياج ناعم يبرز الملامح دون أن ينافس تفاصيل الزي.



هكذا يمكن الحصول على إطلالة رمضانية راقية تجمع بين البساطة والأناقة، وتناسب أجواء الشهر الكريم بكل هدوء وجاذبية.