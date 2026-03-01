قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مجلس النواب يوافق على إعفاء العقارات غير المحصورة من الضريبة السابقة
«نور عيني راحت مني» .. تفاصيل صادمة في تحقيقات مقتـ.ـل عروس بورسعيد
منافس مصر.. رئيس الاتحاد الإيراني: مشاركة منتخب إيران في كأس العالم صعبة
أحمد أبو الغيط يدين الاعتداءات الإيرانية على ميناء الدقم وناقلة نفط قبالة سواحل سلطنة عمان
أعيد التشهد الأخير مرة أخرى لإزالة الشك.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
«وللنساء نصيب» يكشف عن تفاصيل حياة السيدة «صفية بنت حيي بن أخطب» رضي الله عنها | فيديو
4 قتلى ونحو 20 مصابا.. صاروخ إيراني يصيب ملجأ إسرائيليا بشكل مباشر ببيت شيمش
لاريجاني: سنقصف القواعد التي تستهدف بلادنا في المنطقة ونعتبرها أراضي أمريكية
الحكومة: التعليم والصحة يحتلان أولوية ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
برنامج وللنساء نصيب يستعرض قصة السيدة صفية بنت حيي رضي الله عنها
مجلس الدوما الروسي: الوضع في الشرق الأوسط قد يفضي إلى حرب عالمية ثالثة
السعودية تستدعي السفير الإيراني على خلفية الاعتداءات الإيرانية على المملكة ودول شقيقة
مرأة ومنوعات

مكياج هادئ لعزومات رمضان.. خطوات بسيطة لإطلالة ناعمة تناسب أجواء السحور والإفطار

مكياج رمضان
مكياج رمضان
ريهام قدري

تزداد العزومات والتجمعات العائلية خلال شهر رمضان، تبحث الكثير من السيدات عن إطلالة أنيقة وناعمة تناسب أجواء الشهر الكريم، بعيدًا عن المبالغة أو الألوان الصاخبة. ويعد المكياج الهادئ الخيار الأمثل لإبراز الجمال الطبيعي بأسلوب راقٍ يتماشى مع أجواء السحور والإفطار.


ويؤكد خبراء التجميل أن سر الإطلالة الرمضانية الناجحة يبدأ من تحضير البشرة جيدًا، من خلال تنظيفها وترطيبها قبل وضع أي مستحضرات، مع استخدام برايمر خفيف لضمان ثبات المكياج لساعات طويلة، خاصة في العزومات المسائية.


أما عن الأساس، فيُفضل الاعتماد على فاونديشن خفيف أو كريم ملون يمنح تغطية طبيعية، مع استخدام كونسيلر لإخفاء الهالات بطريقة ناعمة، وتثبيت خفيف ببودرة شفافة لتجنب اللمعان.


وبالنسبة لمكياج العيون، ينصح باختيار درجات البيج والبني الفاتح أو الوردي الهادئ، مع لمسة شيمر خفيفة تضيف إشراقة بسيطة دون مبالغة. ويمكن الاكتفاء بآيلاينر رفيع وماسكارا بطبقة واحدة للحفاظ على الطابع الطبيعي.
وتكتمل الإطلالة ببلاشر وردي أو خوخي يمنح الخدود حيوية، مع هايلايتر خفيف لإضاءة ناعمة، وأحمر شفاه بدرجات النود أو الموف الهادئ لإبراز الشفاه بأسلوب بسيط وأنيق.


ويشير خبراء الموضة إلى أن التوازن بين المكياج والملابس أمر ضروري، خاصة مع انتشار القفاطين والعبايات المطرزة في رمضان، حيث يُفضل اختيار مكياج ناعم يبرز الملامح دون أن ينافس تفاصيل الزي.


هكذا يمكن الحصول على إطلالة رمضانية راقية تجمع بين البساطة والأناقة، وتناسب أجواء الشهر الكريم بكل هدوء وجاذبية.

