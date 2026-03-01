ياسمين عز تتألق بقفطان مخملي أسود في سحور MBC مصر

خطفت الإعلامية ياسمين عز الأنظار خلال مشاركتها في حفل سحور قناة MBC مصر، والذي أُقيم مساء الخميس 26 فبراير الجاري، وسط حضور واسع لنجوم الإعلام والفن وعدد من الشخصيات العامة، في أجواء رمضانية اتسمت بالبهجة والرقي.

وحرصت ياسمين عز على الظهور بإطلالة تعكس روح الشهر الكريم، حيث اختارت قفطانًا أنيقًا من توقيع المصمم أيمن لحموني، ضمن مجموعته الخاصة لرمضان 2026، والتي تجمع بين الطابع الشرقي الكلاسيكي واللمسات العصرية الهادئة.

وجاء التصميم من خامة المخمل الفاخر باللون الأسود، وهو لون يعكس الفخامة والقوة في آنٍ واحد، ويُعد من الخيارات المفضلة في السهرات الرمضانية الكبرى.

القفطان تميز بتطريز يدوي دقيق زيّن الأطراف والظهر، حيث جاءت النقوش بألوان متناغمة أضفت عمقًا بصريًا مميزًا على الإطلالة، دون مبالغة أو ازدحام في التفاصيل.

واعتمد المصمم على توزيع التطريز بشكل متناسق ليبرز جمال التصميم وانسيابية القماش، مع الحفاظ على الطابع الشرقي الأصيل الذي يميز أزياء رمضان.

وأكملت ياسمين عز إطلالتها باعتماد تسريحة شعر ناعمة ومكياج هادئ ارتكز على الألوان الترابية، ما منحها مظهرًا متوازنًا جمع بين الأناقة والبساطة، وسمح للقفطان بأن يكون القطعة الأساسية اللافتة في الإطلالة.

كما اختارت إكسسوارات بسيطة متناسقة مع تفاصيل التطريز .