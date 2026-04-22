بحد أقصى 4 أفراد.. خطوات إضافة الزوجة والأبناء على التموين

رشا عوني

أتاحت وزارة التموين خدمة ضم أفراد الأسرة غير المقيدين تموينيًا إلى بطاقة التموين، وذلك عبر الإنترنت من خلال منصة مصر الرقمية، وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وتبسيط الخدمات، بما يتيح لأصحاب البطاقات إضافة زوجاتهم أوأبنائهم بسرعة خلال دقائق قليلة عبر الهاتف أو الكمبيوتر.

موعد اضافة مواليد التموين


وأكدت الوزارة، في تصريحات سابقة، أن الخدمة لم تُفتح بشكل عام حتى الآن، وأنها ستتاح قريبًا عبر بوابة مصر الرقمية وفق ضوابط محددة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.
 

ضوابط جديدة لتنظيم عملية إضافة الأفراد على بطاقة التموين

تم الإعلان عن مجموعة من الضوابط الجديدة التي تنظم عملية إضافة الأفراد على بطاقة التموين خلال عام 2026، حيث شددت التعليمات على ألا يتجاوز عدد أفراد البطاقة 4 أفراد كحد أقصى، يشمل الزوج والزوجة وطفلين، مع السماح بإضافة فرد رابع فقط؛ في حالات الأسر الأكثر احتياجًا وفقًا لمعايير محددة.

شروط إضافة المواليد على التموين


الشروط الأساسية لضم الزوجة أو الأبناء:

- أن يكون مقدّم الطلب هو رب الأسرة وصاحب البطاقة.

- ألا يكون من الفئات غير المستحقة للدعم.

- عدم تسجيل أفراد متوفين.

- عدم ضم رب أسرة مسجل على بطاقة أخرى.
 

الفئات المستحقة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2026

أوضحت وزارة التموين أن إضافة المواليد على بطاقة التموين 2026 تقتصر على عدد من “الفئات الأولى بالرعاية”، والتي تشمل “مستحقي معاش تكافل وكرامة - حاملي كارت الخدمات المتكاملة - مستحقي معاش التضامن الاجتماعي”، كما تشمل الفئات “أبناء الشهداء - زوجة الشهيد” إلى جانب “أبناء الأسر البديلة”.

وأكدت الوزارة أن هذه الفئات يمكنها الاستفادة من الخدمة فور إتاحتها رسميًا عبر المنصة الإلكترونية.


المستندات المطلوبة لإتمام إضافة المواليد على بطاقة التموين

تم تحديد مجموعة من الأوراق الأساسية التي يجب توافرها لضمان قبول طلب إضافة المواليد على بطاقة التموين، وتشمل هذه المستندات:

ـ صورة بطاقة التموين.

ـ بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة.

ـ رقم هاتف محمول مسجل باسم صاحب البطاقة لتسهيل التواصل.

ـ تقديم شهادات ميلاد أو بطاقات رقم قومي للأفراد المقيدين بالفعل على البطاقة.

ـ مستندات الأبناء المراد إضافتهم.

 

خطوات إضافة الزوجة والأبناء على بطاقة التموين

الدخول على بوابة مصر الرقمية، ووفقا للبوابة ستتاح خدمة إضافة الأبناء غير المقيدين قريبًا.

- اضغط على أيقونة التموين.

- اختر إضافة الأبناء غير المقيدين

- قم بتسجيل رقم الهاتف والرقم السري.

- ينتقل المواطن إلى خطوة تسجيل الاسم الأول للأم «الوالدة».

- بعدها يتم الضغط على أيقونة “إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين في بطاقة التموين”، وقريبًا ستتاح هذه الخدمة على الموقع الإلكتروني.

- قم بتدوين اسم المولود «طفل- طفلة» الذي ترغب في إضافته، على أن يكون الاسم رباعيا.

- إدخال الرقم القومي الخاص الموجود بشهادة الميلاد حتى تتم إضافة مواليد لـ بطاقة التموين.

- كتابة صلة قرابة المولود، اختيار الصفة «ضم الأبناء».

- اضغط على أيقونة «إضافة».

