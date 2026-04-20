حظر السفر ووقف التموين | احذر الامتناع عن النفقة يحرمك كل هذه الخدمات

يتزايد اهتمام المواطنين، خاصة المتزوجين والمطلقين، بمتابعة قرار تفعيل تعليق الخدمات الحكومية عن الأشخاص الممتنعين عن سداد النفقات المستحقة، في خطوة تستهدف إلزام غير الملتزمين بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقهم، وضمان حصول المستحقين على حقوقهم القانونية.

لو مطلق او متجوز.. هتتمنع من السفر والتموين

وفي هذا الإطار، يستعد محمود حلمي الشريف، وزير العدل، لإجراء جولة تفقدية داخل محكمة شمال القاهرة بمنطقة العباسية، لمتابعة آليات تنفيذ القرار على أرض الواقع، والتأكد من جاهزية المحاكم لتطبيقه بكفاءة.

آليات تنفيذ قرار تعليق الخدمات الحكومية

يتضمن القرار إنشاء غرفة مستقلة داخل كل محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية، لتلقي شكاوى السيدات المتضررات من امتناع الأزواج السابقين عن سداد النفقات، سواء كانت نفقة زوجية أو نفقة أقارب أو مصروفات حضانة وسكن، بهدف تسريع إجراءات تنفيذ أحكام محاكم الأسرة.

ويأتي هذا التحرك ضمن توجه عاجل لمعالجة أزمة تأخر تنفيذ أحكام النفقة، دون انتظار إدخال تعديلات تشريعية جديدة على قوانين الأحوال الشخصية، حيث تم إصدار قرار وزاري يقضي بتعليق الخدمات الحكومية عن كل من صدر ضده حكم قضائي نهائي يثبت امتناعه عن السداد.

الخدمات التي يشملها التعليق

يشمل القرار تعليق عدد من الخدمات الحيوية المرتبطة بالحياة اليومية، من بينها تراخيص البناء، وبطاقات التموين، وخدمات التوثيق في الشهر العقاري، وتركيب عدادات الكهرباء، واستخراج رخص القيادة المهنية، بما يمثل ضغطا مباشرا على غير الملتزمين لدفع المستحقات.

خطوة لحماية حقوق الأسرة

يهدف القرار إلى إنهاء معاناة استمرت لسنوات لدى العديد من النساء والأطفال، نتيجة تأخر تنفيذ أحكام النفقة بسبب المماطلة، حيث يتوقع أن يسهم التطبيق الفعلي في ردع الممتنعين عن السداد، ودفعهم للالتزام بأحكام القضاء.

ويعكس هذا الإجراء توجها واضحا نحو تعزيز حماية حقوق الأسرة، وضمان تنفيذ الأحكام القضائية بسرعة وفاعلية، بما يحقق قدرا أكبر من العدالة الاجتماعية والاستقرار الأسري.