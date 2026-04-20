320 دينارا راتبا.. وظائف خالية بالأردن بعدد من التخصصات

تشهد محركات البحث إقبالا متزايدا من المواطنين الراغبين في السفر للعمل بالخارج، بالتزامن مع إعلان وزارة العمل عن إتاحة عدد من الفرص الوظيفية للشباب في المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في تخصصات متنوعة تشمل المجالات الفنية والمعمارية والزراعية.

320 دينار راتب.. وظائف خاليه بالاردن بعدد من التخصصات

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة المستمرة لتوفير فرص عمل آمنة ومستقرة للمصريين بالخارج، من خلال القنوات الرسمية المعتمدة.

تفاصيل الوظائف المتاحة والشروط

أعلنت الوزارة عن حاجتها إلى عدد 2 فني منشار حجر، بشرط امتلاك خبرة عملية في تشغيل وصيانة وإصلاح ماكينات تقطيع وتشكيل الأحجار مثل الرخام والجرانيت، على أن يتراوح الراتب بين 290 و320 دينارا أردنيا، ويشترط أن يتراوح عمر المتقدم بين 18 و35 عاما.

كما تتوفر فرص لعدد 2 عامل خرسانة (باطون)، براتب يبدأ من 290 دينارا أردنيا، مع إتاحة التقديم لشريحة عمرية واسعة تتراوح بين 18 و60 عاما.

وفي قطاع الزراعة، أعلنت الوزارة عن توفر 5 فرص عمل لعمال زراعة ورعاية النخيل، خاصة في مجال نخيل المجهول، براتب شهري يبلغ 290 دينارا أردنيا، مع اشتراط وجود خبرة سابقة وألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عاما.

طريقة التقديم بوظائف الاردن

دعت الوزارة الراغبين في التقديم ممن تنطبق عليهم الشروط إلى سرعة التسجيل من خلال الرابط الإلكتروني الرسمي.

وأكدت الوزارة ضرورة الاعتماد على القنوات الرسمية التابعة لها فقط، محذرة من التعامل مع أي وسطاء أو صفحات غير معتمدة تدعي توفير فرص عمل، وذلك حفاظا على حقوق العمالة المصرية وضمان توفير بيئة عمل آمنة بالتنسيق مع الجهات المختصة في الأردن.

و تؤكد وزارة العمل استمرارها في فتح آفاق جديدة للتشغيل الخارجي أمام الشباب المصري، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة ودعم الاقتصاد الوطني، مع التشديد على أهمية الالتزام بالإجراءات الرسمية لضمان الحصول على فرص عمل موثوقة وآمنة.

فرص عمل للشباب بالهوس كيبينج

وتتوفر فرص عمل جديدة للشباب، في إطار دعم التشغيل وتوفير وظائف مناسبة بمزايا تنافسية، حيث أعلنت عن إتاحة عدد من الوظائف لدى شركة «جيني» للخدمات في مجال “الهاوس كيبنج”، والتي تستهدف تقديم خدمات النظافة داخل المنازل الراقية والكمبوندات، إلى جانب المعارض والفعاليات المختلفة.

وتتنوع طبيعة العمل لتشمل تقديم خدمات تنظيف احترافية في بيئات متعددة، ما يتيح فرصا للراغبين في العمل ضمن قطاع الخدمات، خاصة مع تزايد الطلب على هذه النوعية من الوظائف خلال الفترة الحالية.

وفيما يتعلق بالمزايا، يحصل المقبولون على دخل شهري يتراوح بين 10000 و13000 جنيه، بالإضافة إلى توفير زي رسمي من قبل الشركة، مع مرونة في تحديد أيام العمل والإجازات، فضلا عن توفير سكن للمغتربين، إلى جانب حوافز شهرية إضافية تعزز من إجمالي الدخل.

وحددت الجهات المنظمة عددا من الشروط للتقديم، من بينها أن يتراوح عمر المتقدم بين 20 و40 عاما، للذكور والإناث، مع اشتراط إجادة القراءة والكتابة كحد أدنى، بما يضمن القدرة على أداء المهام المطلوبة بكفاءة.

ويمكن للراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف التقديم من خلال استيفاء استمارة التوظيف عبر القنوات الرسمية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، تمهيدا لبدء إجراءات الاختيار والتعيين وفق الضوابط المحددة.

وتعكس هذه الفرص توجه الدولة نحو دعم الشباب وفتح مجالات عمل متنوعة، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستقرار الوظيفي، إلى جانب تلبية احتياجات سوق العمل المتزايدة في قطاع الخدمات.