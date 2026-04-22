بحد أقصى 4 أفراد.. ضوابط جديدة من "التموين" لإضافة غير المقيدين بالبطاقات

تُعد بطاقات التموين، واحدة من أهم أدوات الحماية الاجتماعية التي تعتمد عليها ملايين الأسر المصرية في تأمين احتياجاتها الأساسية من السلع الغذائية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، لذا تحرص الجهات المعنية على تحديث قواعد إضافة المواليد والأفراد بما يضمن استهداف الفئات الأكثر احتياجًا، ومنع أي تسرب أو استغلال غير عادل لمنظومة الدعم.

ضوابط جديدة لتنظيم عملية إضافة الأفراد على بطاقة التموين

تم الإعلان عن مجموعة من الضوابط الجديدة التي تنظم عملية إضافة الأفراد على بطاقة التموين خلال عام 2026، حيث شددت التعليمات على ألا يتجاوز عدد أفراد البطاقة 4 أفراد كحد أقصى، يشمل الزوج والزوجة وطفلين، مع السماح بإضافة فرد رابع فقط في حالات الأسر الأكثر احتياجًا وفقًا لمعايير محددة.

شروط إضافة الأفراد على بطاقة التموين

كما تضمنت الشروط ضرورة ألا يزيد دخل رب الأسرة عن 3000 جنيه شهريًا، وألا يتخطى المعاش 2500 جنيه، وهو ما يعكس توجهًا واضحًا نحو قصر الدعم على الفئات الأقل دخلًا.

ولم تغفل الضوابط أيضًا الجانب العمري، حيث اشترطت ألا يقل عمر الطفل المراد إضافته عن 4 سنوات، لضمان دقة البيانات وتفادي التسجيلات غير المستحقة، وتأتي هذه الشروط في إطار خطة أشمل لإعادة هيكلة منظومة الدعم، بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية ويحقق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين المستحقين.

المستندات المطلوبة لإتمام إضافة المواليد على بطاقة التموين.

تم تحديد مجموعة من الأوراق الأساسية التي يجب توافرها لضمان قبول طلب اضافة المواليد على بطاقة التموين، وتشمل هذه المستندات:

ـ صورة بطاقة التموين.

ـ بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة.

ـ رقم هاتف محمول مسجل باسم صاحب البطاقة لتسهيل التواصل.

ـ تقديم شهادات ميلاد أو بطاقات رقم قومي للأفراد المقيدين بالفعل على البطاقة.

ـ مستندات الأبناء المراد إضافتهم.

ـ قد يُطلب تقديم مستندات إضافية مثل «إثبات استشهاد الأب، أو مستندات تثبت أحقية الأسرة في الدعم مثل كارت الخدمات المتكاملة أو مستندات معاش “تكافل وكرامة”»، وذلك لضمان توجيه الدعم للفئات الأولى بالرعاية بشكل دقيق وعادل.

تنظيم ملف التموين

تعكس هذه الضوابط الجديدة توجه الدولة نحو مزيد من التنظيم والحوكمة في إدارة ملف الدعم التمويني، بما يسهم في تقليل الهدر وتحقيق العدالة في توزيع الموارد.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تعزيز كفاءة المنظومة، وضمان استفادة الأسر الأكثر احتياجًا من الدعم بشكل مستدام، في وقت تتزايد فيه التحديات الاقتصادية، وفي النهاية، يبقى الالتزام بهذه القواعد وتقديم البيانات الدقيقة من جانب المواطنين عنصرًا أساسيًا لنجاح هذه المنظومة وتحقيق أهدافها المرجوة.

خطوات إضافة المواليد على البطاقة التموينية 2026

-يمكن للمواطنين تسجيل المواليد من خلال الدخول إلى بوابة مصر الرقمية، وذلك من خلال الضغط هنـــــــا.

-ثم اختيار خدمات التموين

-الضغط على إضافة الأبناء غير المقيدين

-إدخال البيانات المطلوبة مثل «رقم الهاتف، والرقم السري، واسم الأم، ثم تسجيل بيانات الطفل كاملة، بما في ذلك الاسم الرباعي والرقم القومي الموجود بشهادة الميلاد، مع تحديد صلة القرابة».

وشددت الوزارة على أنه يسمح بتقديم طلب واحد فقط لإضافة المواليد، وفي حال تكرار الطلبات يتم إلغاؤها جميعًا، مؤكدة ضرورة الالتزام بالشروط المحددة لضمان قبول الطلب.

الفئات المستحقة لإضافة المواليد

أكدت الوزارة سابقا أنه يتم استقبال طلبات إضافة المواليد على بطاقة التموين من الفئات التالية المستحقة:

- مستحقو معاش تكافل وكرامة.

- حاملو كارت الخدمات المتكاملة ومستحقو معاش التضامن الاجتماعى.

- أبناء الشهداء وزوجة الشهيد.

- أبناء الأسر البديلة.