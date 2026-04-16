وزير التموين: الشراكة مع الأغذية العالمي تدعم كفاءة الاستهداف واستدامة الدعم

في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات في مجالات الأمن الغذائي، عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع وفد برنامج الأغذية العالمي، لبحث أوجه التعاون المشترك، ودعم برامج الحماية الاجتماعية، وتطوير منظومة الدعم.

ويأتي هذا الاجتماع في ضوء التحديات العالمية المتسارعة، خاصة ما يتعلق باضطرابات سلاسل الإمداد وتقلبات الأسواق الدولية، حيث تحرص الدولة المصرية على تنويع أدواتها وتعزيز تعاونها مع المؤسسات الدولية، بما يضمن استدامة توافر السلع الأساسية وتحقيق الأمن الغذائي.

وخلال الاجتماع، تم استعراض جهود الدولة في تطوير منظومة الدعم، وآليات تحسين كفاءة استهداف الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب بحث سبل الاستفادة من الخبرات الفنية التي يقدمها البرنامج، خاصة في مجالات تحليل البيانات وتقييم مستويات الهشاشة، بما يسهم في رفع كفاءة البرامج التموينية وتعظيم أثرها الاجتماعي.

كما تناول اللقاء فرص التعاون في مجال التحول الرقمي، من خلال تطوير قواعد البيانات ونظم المعلومات، بما يدعم متخذي القرار، ويعزز من كفاءة إدارة الموارد، ويرفع مستويات الشفافية في تقديم الخدمات التموينية.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى برامج التغذية، خاصة المبادرات الهادفة إلى تحسين الحالة الغذائية للفئات المستهدفة، بما يدعم تحقيق الأمن الغذائي المستدام، ويتماشى مع أهداف التنمية.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن الدولة المصرية تمتلك منظومة متكاملة للأمن الغذائي، قادرة على التعامل مع مختلف التحديات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن التعاون مع برنامج الأغذية العالمي يمثل دعمًا فنيًا مهمًا لتطوير الأداء ورفع كفاءة الاستهداف، دون أن يكون بديلاً عن الجهود الوطنية، بل مكملاً لها.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استمرار التنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة، وتنفيذ عدد من البرامج الفنية وبناء القدرات، بما يسهم في دعم خطط الوزارة لتطوير منظومة الدعم والتحول الرقمي.

حضر الاجتماع من جانب برنامج الأغذية العالمي السيدة رود الحلبى الممثل ومدير مكتب مصر، والسيدة أماني جمال الدين مدير البرامج، والدكتورة عالية حافظ مدير وحدة التغذية، والسيدة أمنية منصور مدير تقييم الاحتياجات، ومن جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية الدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور محمد شتا مساعد الوزير للخدمات الرقمية، والسيد حسام الجراحي مساعد الوزير لشئون الرقابة، والأستاذ أحمد كمال مساعد الوزير لشؤون المشروعات والمتحدث الرسمي، والدكتورة دعاء نبيل مساعد الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، والأستاذة سارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.