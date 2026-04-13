قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حزب الشعب الجمهوري يرحب بتوجيهات الرئيس للحكومة بشأن قوانين الأسرة
حكم مراقبة الموظفين وتتبعهم خارج العمل باستخدام الذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تجيب
الكهرباء تبحث إمكانية دمج محطات طاقة شمسية داخل مشروعات طاقة الرياح
جارى البحث عن اثنين.. إنقاذ 4 أطفال غرق بهم قارب صيد فى نهر النيل بقنا
إضافة المواليد على بطاقة التموين 2026.. الخطوات والشروط كاملة
النفط يكسر حاجز الـ150 دولارا.. أزمة هرمز ترفع الخام لمستويات قياسية
راتب 15 ألف جنيه شهريا .. وظائف خالية في هذه المجالات
لجنة الحكام تحسم الجدل حول ركلة جزاء سموحه أمام الأهلي
إيقاف حسين الشحات.. رابطة الأندية تعلن عقوبات قاسية في الدوري
أسعار البيض في شم النسيم | والشعبة : نشهد استقرار صناعة الدواجن
الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة عن "سعة رحمة الله.. باب الأمل وسبيل النجاة"
حريق بالطابق الرابع بمستشفى المنصورة الجامعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2026.. الخطوات والشروط كاملة
عبد الفتاح تركي

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2026 .. يشهد ملف إضافة المواليد على بطاقة التموين 2026 اهتمامًا متزايدًا من جانب المواطنين، خاصة من الأسر محدودة الدخل التي تسعى للاستفادة من منظومة الدعم التمويني وتحسين مستوى المعيشة، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ويأتي ذلك بالتزامن مع بحث مستمر عن الشروط الرسمية والإجراءات المطلوبة لإتمام عملية الإضافة بشكل صحيح عبر المنصات الحكومية المعتمدة.

خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2026 عبر مصر الرقمية

تتيح الحكومة إمكانية إضافة المواليد إلى بطاقة التموين من خلال بوابة مصر الرقمية، حيث يمكن تنفيذ الخدمة بسهولة عبر الإنترنت دون الحاجة إلى التوجه للمكاتب الحكومية، وذلك باتباع الخطوات الآتية:
يبدأ المستخدم بالتسجيل على بوابة مصر الرقمية من خلال الرابط المخصص للخدمة، ثم يقوم بالضغط على أيقونة التموين، وبعد ذلك يتم إدخال رقم الهاتف والرقم السري المسجل مسبقًا.

واقرأ أيضًا:

احصل على 500 جنيه دعم إضافي على بطاقة التموين.. آخر موعد للصرف والمستحقين

عقب تسجيل الدخول، يتم اختيار خدمات التموين، ثم كتابة الاسم الأول للأم بشكل صحيح، يلي ذلك الضغط على خيار «إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين في بطاقة التموين».
يقوم المستخدم بعد ذلك بإدخال اسم المولود المراد إضافته على أن يكون الاسم رباعيًا، ثم تسجيل الرقم القومي الموجود في شهادة الميلاد، مع تحديد صلة القرابة بشكل دقيق.
وفي الخطوة الآتية يتم اختيار أيقونة «ضم الأبناء»، ثم الضغط على «إضافة» لإتمام الطلب وإرساله للمراجعة.

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين 2026

وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية مجموعة من الضوابط التي يجب توافرها لقبول طلب إضافة المواليد، وذلك لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وتتمثل هذه الشروط في النقاط الآتية.
يشترط أن تكون البطاقة التموينية مكونة من 3 أفراد فقط، مع إمكانية إضافة فرد رابع بشرط أن تكون الأسرة من الفئات الأولى بالرعاية.
كما يجب ألا يزيد عدد أفراد البطاقة التموينية عن 4 أفراد، بحيث تشمل زوجًا وزوجة و2 من الأبناء فقط.
ومن بين الشروط الأساسية ألا يتجاوز المعاش الشهري للأسرة 2500 جنيه، بالإضافة إلى أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري لصاحب البطاقة أقل من 3 آلاف جنيه.
ويشترط أيضًا ألا يقل عمر الأبناء المراد إضافتهم عن 4 سنوات، لضمان استيفاء المعايير المحددة للدعم.

طريقة تفعيل بطاقة التموين برقم الموبايل وشروط إضافة المواليد أونلاين - صورة أرشيفية

الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين

يتطلب تقديم طلب إضافة المواليد تجهيز مجموعة من المستندات الرسمية التي تثبت أحقية الأسرة في الدعم، وتتمثل هذه الأوراق في الآتي.
يجب تقديم صورة من بطاقة التموين، إلى جانب صورة بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة، مع ضرورة تسجيل رقم هاتف محمول يكون مسجلًا باسم رب الأسرة.
كما يشترط إرفاق صور بطاقات الرقم القومي أو شهادات الميلاد للأفراد المقيدين بالفعل على البطاقة التموينية.
وفي حالة استشهاد الوالد، يجب تقديم مستند رسمي يثبت ذلك ضمن الأوراق المطلوبة.
ويتعين أيضًا تقديم صور بطاقات الرقم القومي أو شهادات الميلاد للأبناء المراد إضافتهم، بالإضافة إلى صورة من كارت الخدمات المتكاملة، أو كارت معاش التضامن الاجتماعي، أو كارت معاش تكافل وكرامة، حسب الحالة.

بطاقة التموين

أهمية تحديث بيانات بطاقة التموين

تمثل عملية إضافة المواليد وتحديث بيانات بطاقة التموين خطوة مهمة لضمان استمرار الاستفادة من الدعم الحكومي بشكل منظم وعادل، حيث تسهم في توسيع قاعدة المستفيدين الحقيقيين، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.
كما تساعد هذه الإجراءات في ضبط منظومة الدعم وتقليل أي أخطاء في البيانات، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار الإمريكي

يخسر 130 قرشا.. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم

مرتبات

زيادة المرتبات رسميا.. اعرف هتقبض إمتى بعد القرار الجديد

اسعار العملات اليوم

سعر الدولار كام؟.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم

أسعار الفراخ اليوم

انخفاض البانيه بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين

مشغولات ذهبية

تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 13 أبريل

هل الاحتفال بشم النسيم حرام؟.. الإفتاء تجيب

هل الاحتفال بشم النسيم حرام؟.. الإفتاء تجيب

الأزهر يرد على سعد الدين هلالي بشأن انتحار بعض الصحابة

الأزهر يرد على سعد الدين هلالي بشأن إنهاء بعض الصحابة حياتهم

أكل الفسيخ في شم النسيم

هل يجوز أكل الفسيخ والرنجة يوم شم النسيم؟.. الإفتاء: بـ3 شروط

بالصور

سقط من علو.. إصابة طفل بإصابات خطيرة بأحد مراكز الدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه
ارشيفيه

محمد رمضان يروج لأحدث اغانيه بمشاركة Lvbel c5

محمد رمضان و Lvbel c5
محمد رمضان و Lvbel c5
محمد رمضان و Lvbel c5

خلال احتفالات شم النسيم.. مياه الشرقية تنفذ حملات توعية للمواطنين بالحدائق والمتنزهات العامة

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

أسهل طريقة لخلي الفسيخ والرنجة وتناولهم بشكل صحيح بعيدا عن الأضرار

أسهل طريقة لخلي الفسيخ والرنجة وتناولهم بشكل صحيح بعيدًا عن الأضرار
أسهل طريقة لخلي الفسيخ والرنجة وتناولهم بشكل صحيح بعيدًا عن الأضرار
أسهل طريقة لخلي الفسيخ والرنجة وتناولهم بشكل صحيح بعيدًا عن الأضرار

فيديو

صوفيا

المطربة صوفيا تطرح سادس أغنية مع روتانا بعنوان "على ما أظن".. فيديو

عيد شم النسيم

بمناسبة شم النسيم .. فقرات استعراضية لفرق الفنون الشعبية بحديقة فريال بأسوان |شاهد

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس| صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: زينة الحياة

المزيد