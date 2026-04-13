إضافة المواليد على بطاقة التموين 2026.. الخطوات والشروط كاملة

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2026 .. يشهد ملف إضافة المواليد على بطاقة التموين 2026 اهتمامًا متزايدًا من جانب المواطنين، خاصة من الأسر محدودة الدخل التي تسعى للاستفادة من منظومة الدعم التمويني وتحسين مستوى المعيشة، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ويأتي ذلك بالتزامن مع بحث مستمر عن الشروط الرسمية والإجراءات المطلوبة لإتمام عملية الإضافة بشكل صحيح عبر المنصات الحكومية المعتمدة.

خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2026 عبر مصر الرقمية

تتيح الحكومة إمكانية إضافة المواليد إلى بطاقة التموين من خلال بوابة مصر الرقمية، حيث يمكن تنفيذ الخدمة بسهولة عبر الإنترنت دون الحاجة إلى التوجه للمكاتب الحكومية، وذلك باتباع الخطوات الآتية:

يبدأ المستخدم بالتسجيل على بوابة مصر الرقمية من خلال الرابط المخصص للخدمة، ثم يقوم بالضغط على أيقونة التموين، وبعد ذلك يتم إدخال رقم الهاتف والرقم السري المسجل مسبقًا.

عقب تسجيل الدخول، يتم اختيار خدمات التموين، ثم كتابة الاسم الأول للأم بشكل صحيح، يلي ذلك الضغط على خيار «إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين في بطاقة التموين».

يقوم المستخدم بعد ذلك بإدخال اسم المولود المراد إضافته على أن يكون الاسم رباعيًا، ثم تسجيل الرقم القومي الموجود في شهادة الميلاد، مع تحديد صلة القرابة بشكل دقيق.

وفي الخطوة الآتية يتم اختيار أيقونة «ضم الأبناء»، ثم الضغط على «إضافة» لإتمام الطلب وإرساله للمراجعة.

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين 2026

وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية مجموعة من الضوابط التي يجب توافرها لقبول طلب إضافة المواليد، وذلك لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وتتمثل هذه الشروط في النقاط الآتية.

يشترط أن تكون البطاقة التموينية مكونة من 3 أفراد فقط، مع إمكانية إضافة فرد رابع بشرط أن تكون الأسرة من الفئات الأولى بالرعاية.

كما يجب ألا يزيد عدد أفراد البطاقة التموينية عن 4 أفراد، بحيث تشمل زوجًا وزوجة و2 من الأبناء فقط.

ومن بين الشروط الأساسية ألا يتجاوز المعاش الشهري للأسرة 2500 جنيه، بالإضافة إلى أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري لصاحب البطاقة أقل من 3 آلاف جنيه.

ويشترط أيضًا ألا يقل عمر الأبناء المراد إضافتهم عن 4 سنوات، لضمان استيفاء المعايير المحددة للدعم.

الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين

يتطلب تقديم طلب إضافة المواليد تجهيز مجموعة من المستندات الرسمية التي تثبت أحقية الأسرة في الدعم، وتتمثل هذه الأوراق في الآتي.

يجب تقديم صورة من بطاقة التموين، إلى جانب صورة بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة، مع ضرورة تسجيل رقم هاتف محمول يكون مسجلًا باسم رب الأسرة.

كما يشترط إرفاق صور بطاقات الرقم القومي أو شهادات الميلاد للأفراد المقيدين بالفعل على البطاقة التموينية.

وفي حالة استشهاد الوالد، يجب تقديم مستند رسمي يثبت ذلك ضمن الأوراق المطلوبة.

ويتعين أيضًا تقديم صور بطاقات الرقم القومي أو شهادات الميلاد للأبناء المراد إضافتهم، بالإضافة إلى صورة من كارت الخدمات المتكاملة، أو كارت معاش التضامن الاجتماعي، أو كارت معاش تكافل وكرامة، حسب الحالة.

أهمية تحديث بيانات بطاقة التموين

تمثل عملية إضافة المواليد وتحديث بيانات بطاقة التموين خطوة مهمة لضمان استمرار الاستفادة من الدعم الحكومي بشكل منظم وعادل، حيث تسهم في توسيع قاعدة المستفيدين الحقيقيين، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.

كما تساعد هذه الإجراءات في ضبط منظومة الدعم وتقليل أي أخطاء في البيانات، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.