الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

وزير التموين: منصة إلكترونية موحدة لتحسين تجربة المستخدم ورفع كفاءة خدمات جهاز تنمية التجارة الداخلية

محمد صبيح

في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي الشامل وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية، عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات مشروعات التحول الرقمي بجهاز تنمية التجارة الداخلية، وذلك بحضور الدكتور محمد عوض رئيس الجهاز، والسيد كريم الشافعي نائب رئيس الجهاز، والسيد أحمد فتحي نائب رئيس الجهاز، والأستاذ أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، والأستاذة سارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، والمهندس أشرف جادو رئيس الإدارة المركزية لمركز معلومات التجارة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض ما حققه الجهاز من تقدم في تنفيذ حزمة متكاملة من المشروعات الرقمية التي تستهدف تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحديث بيئة العمل الداخلية، بما يحقق التكامل بين تحسين تجربة المستخدم ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، مع الاعتماد على البيانات في دعم اتخاذ القرار والحد من الإجراءات الورقية.

وشهد الاجتماع عرضًا تفصيليًا لأعمال تطوير الموقع الإلكتروني الرسمي للجهاز، ليصبح منصة رقمية متكاملة تقدم خدمات إلكترونية عبر واجهة موحدة سهلة الاستخدام، بما يسهم في تحسين تجربة المستخدم، ورفع كفاءة الأداء وسرعة الاستجابة، وتعزيز استقرار النظام، إلى جانب التكامل مع الأنظمة الداخلية وتفعيل قنوات تواصل رقمية فعالة، الأمر الذي انعكس إيجابًا على مستوى رضا المستفيدين وزيادة الاعتماد على الخدمات الرقمية.

ووجّه الوزير بسرعة استكمال إجراءات إطلاق الموقع الرسمي الجديد للجهاز، باعتباره نافذة رقمية موحدة تعكس هوية الجهاز، وتدعم تقديم الخدمات الإلكترونية بكفاءة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز التواصل مع المواطنين والمستثمرين.

كما تم استعراض مشروع إنشاء بوابة رقمية متكاملة لإدارة وتشغيل أعمال الجهاز، والتي تضم مجموعة من الأنظمة الذكية، من بينها نظام الحضور والانصراف الإلكتروني، ونظام إدارة الموارد البشرية، ولوحات مؤشرات السجل التجاري للتحليل اللحظي، ومنظومة التفتيش الرقمي، ومنظومة الخرائط التفاعلية (GIS)، بالإضافة إلى تطبيقات العمل الميداني، بما يدعم التحول إلى نموذج الإدارة الرقمية المعتمدة على البيانات.

وأشار الحضور إلى أن تنفيذ هذه المنظومة تم وفق مراحل متكاملة بدأت بالتحليل والتصميم، مرورًا بالتطوير والتكامل، وصولًا إلى التشغيل التجريبي، حيث تم تفعيل منظومة التفتيش الرقمي اعتبارًا من فبراير 2026، بما أسهم في التحول إلى الرقابة اللحظية، وتحسين كفاءة المتابعة، وتقليل التدخل البشري، وتعزيز الشفافية.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة مستمرة في دعم جهود التحول الرقمي بكافة الجهات التابعة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الأداء الحكومي، مشددًا على أهمية التوسع في استخدام الحلول التكنولوجية الحديثة وتعظيم الاستفادة من البيانات في دعم صنع القرار.

ووجّه الوزير باتخاذ الإجراءات اللازمة للتطوير المستمر للموقع الإلكتروني ومنظومة إدارة العمل الداخلي، باعتبارهما نموذجًا متكاملًا يعكس مستوى التقدم في التحول الرقمي داخل الجهاز.

