الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

تموين الشرقية يُحرر 753 محضر ضد أصحاب المخابز والمحال التجارية غير الملتزمين

محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إستمرار تكثيف الحملات اليومية على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية لضبط المخالفين والتصدي لأي محاولات لتهريب السلع المدعمة أو التلاعب بأسعارها قائلاً : لن أسمح بالمساس بحقوق المواطنين، وسيتم إتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال المخالفين.

ومن جانبه أوضح المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين بالشرقية أن الأجهزة الرقابية بالمديرية قامت بشن حملات تفتيشية مكثفة على المخابز والأنشطة التجارية بنطاق المحافظة خلال الفترة من ٢٠٢٦/٤/٥ م  إلى ٢٠٢٦/٤/١١ وأسفرت تلك الجهود عن تحرير (٧٥٣) محضراً تموينياً متنوعاً حيث تم تحرير (٥٤٠) محضراً حيال أصحاب المخابز البلدية و السياحية و المطاحن لقيام أصحابها بمخالفات متنوعه منها: إنتاج خبر ناقص في الوزن ، إنتاج خبز مخالف للإشتراطات والمواصفات التموينية ، توقف المخبز عن الإنتاج بدون عذر ، وضبط مخابز تعمل بدون ترخيص.

كما تم تحرير (٢١٣) محضر حيال أصحاب المحال التجارية أثناء حملات تفتيشية للتأكد من صلاحية السلع والمنتجات المعروضة للبيع امام المواطنين. 

أشار المحافظ الي أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة شاملة لضبط الأسواق وتحسين جودة السلع المقدمة للمواطنين، مشددًا على ضرورة الإلتزام بالقوانين التموينية، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

صورة أرشيفية

