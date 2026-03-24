تحذير بـ وقف بطاقات التموين وإضافتها للقائمة السوداء حال هذا الفعل

قاد المهندس عبد الرازق الصافى وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالأقصر حملة تفتيشية موسعة بمركز ومدينة الزينية، وذلك لتشديد الرقابة على الأسواق و الانشطة التموينية.

تم ضبط عدد 300 بطاقة تموينية داخل أحد المخابز البلدية بناحية الزينية شمال محافظة الأقصر .

وتهيب مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر بجميع المواطنين عدم ترك البطاقات التموينية لدى أى نشاط تمويني مهما كانت الأسباب والظروف وحتى لا تتعرض لإيقاف وإضافاتها للقائمة السوداء.

وباستئناف اعمال الحمله تم ضبط عددا من المخالفات التموينية الأخرى أهمهم تصرف مخبازان في 14 جوال دقيق و توقف عن الإنتاج.

يأتى ذلك بناءً على تعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر.