إيقاف أعمال حالتي بناء مخالف في المهد بحي المطار في الأقصر

تمكن مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء الدكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، من إيقاف أعمال حالتي بناء مخالف في المهد بمنطقة حي المطار .

وأوضح رئيس مدينة الأقصر ، أنه أثناء المرور اليومي تبين وجود أعمال بناء مخالف بدون ترخيص عبارة عن تركيب شدة خشبية استعداداً لصب أعمدة الدور الأول علوي بقرية منشأة العماري نجع العرب ، على مساحة حوالي ١٥٠متر، فتم إيقاف أعمال البناء في المهد وفك الشدة الخشبية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال صاحب العقار.

كما قام مجلس مدينة الاقصر ، بإيقاف أعمال بناء مخالف في المهد بمنطقة الزناقطة الغربية بحي المطار.

وأوضح رئيس مدينة الأقصر، أنه أثناء المرور اليومي تبين وجود أعمال بناء مخالف بدون ترخيص عبارة عن تركيب شدة خشبية استعداداً لصب أعمدة الدور الأرضي بقرية منشأة العماري الزناقطة الغربية ، على مساحة حوالي ١٠٠ متر، فتم إيقاف أعمال البناء في المهد وفك الشدة الخشبية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال صاحب العقار.

وأكد ، أنه هناك تعليمات مشددة من محافظ الأقصر برصد أي محاولة للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية، خاصة خلال فترة الإجازات والأعياد، مشيراً إلى أن غرفة العمليات بالمدينة تعمل على مدار الساعة لضمان التعامل الفوري مع أي مخالفة في مهدها.

تمت أعمال الحملات تحت إشراف سكرتير مجلس مدينة الأقصر حاتم جابر، ومشاركة يوسف محمد علي رئيس حي المطار.

وفي قطاع النظافة والتجميل، أعلن مجلس مدينة الأقصر، أنه تم تنفيذ حملات نظافة وتجميل مكثفة خلال أيام عيد الفطر المبارك، مما أسفر عن رفع 60 طن قمامة وأتربة وتراكمات.

كما أوضح رئيس المدينة، أن الأجهزة التنفيذية التابعة لمدينة الأقصر، قامت بالعمل بأقصى طاقتها للحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة ، من خلال رفع المخلفات والقمامة أولًا بأول، وتكثيف أعمال الرش والتطهير، في الميادين والشوارع الرئيسية.

استهدفت الحملات تفريغ كافة الحاويات خاصة بمنطقة وسط وشرق مدينة الأقصر، وتضمنت حملة نظافة ورفع تراكمات بشارع النزهة و سوق الخضار وشارع صلاح سالم،ورفع مخلفات وتركمات بشارع الشونة و شارع القراريش، وتنفيذ أعمال حملات نظافة مكثفة بكورنيش النيل.



وبالنسبة لحي وسط فقد تم تنفيذ حملات نظافة مكثفة بالوردية الليلية والمسائية لنظافة كافة حاويات منطقة وسط بالكامل صلاح سالم وأسفل كوبري ابوالجود والمساكن وكليوباترا والاستعلامات والزيات والعموميات، فضلًا عن ونظافة وري حدائق ساحة ابو الحجاج ونظافة شوارع أحمد النجم وشارع المحطة وشارع الجولي فيل وساحة معبدالكرنك وكورنيش النيل وشارع مطحن الاتحاد.

شارك في تنفيذ الحملات كل من أيمن حسين رئيس حي وسط ومحمد سعيد رئيس حي شرق.