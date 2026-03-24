خبيئة الأقصر الأكبر منذ توت عنخ آمون.. تفاصيل مثيرة عن الكشف الأثري بمنطقة «القلايا»

أكد الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين، أن مصر تشهد طفرة غير مسبوقة في الاكتشافات الأثرية، مشيرًا إلى أن هذه الاكتشافات كان من الممكن أن تحقق صدى عالميًا أوسع لولا التوترات الجيوسياسية الحالية التي أثرت على حجم التغطية الإعلامية الدولية.

وأوضح شاكر خلال مداخلة هاتفية مع روان أبو العينين ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد أن من أبرز الاكتشافات الحديثة الكشف الأثري في منطقة "القلايا" بمحافظة البحيرة، والتي تُعد أكبر مركز للرهبنة في العالم، حيث يلقي الضوء على طبيعة الحياة الرهبانية في مصر القديمة.

وأضاف أن خبيئة الأقصر التي اكتشفتها بعثة الدكتور زاهي حواس في البر الغربي، تضم 22 تابوتًا خشبيًا ملونًا بداخلها مومياوات، بالإضافة إلى إناء فخاري يحتوي على 8 برديات، مؤكدًا أن هذا الكشف يُعد الأهم منذ اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون عام 1922.

وأشار إلى أن المومياوات المكتشفة لم تحمل أسماءً صريحة، بل ألقابًا مثل "منشدي ومنشدات آمون"، وهو ما يعكس وجود طقوس إنشاد ديني داخل المعابد في مصر القديمة.

وتابع شاكر أن منطقة أتريبس في محافظة سوهاج شهدت اكتشاف آلاف "الأوستراكا" (شظايا فخارية مكتوبة)، حيث تم العثور مؤخرًا على 13 ألف وثيقة، ليصل الإجمالي إلى نحو 43 ألف وثيقة.

وأوضح أن هذه الوثائق مكتوبة بعدة لغات، منها الديموطيقية والقبطية واليونانية والعربية، وتغطي فترة زمنية طويلة من القرن الثالث قبل الميلاد حتى القرن الحادي عشر الميلادي، وتكشف تفاصيل دقيقة عن حياة المصريين اليومية، مثل الضرائب والفواتير وحتى فحص الذبائح، ما يدل على وجود نظام متقدم للرعاية البيطرية.



