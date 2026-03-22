محافظ أسوان يوجه برفع كفاءة ونظافة المواقع والمناطق الأثرية للإحتفال بعيد الفطر المبارك..صور

أصدر المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف أعمال النظافة العامة ورفع كفاءة المحيط الخارجى للمعابد ، مع الإهتمام الكامل بالطرق المؤدية إليها بما يضمن ظهورها بالمظهر الحضارى اللائق أمام المواطنين والزائرين من مختلف الجنسيات الدولية.

ويأتى ذلك من أجل الإرتقاء بالمواقع والمناطق الأثرية ، وتعزيز الجاهزية الكاملة بها لإستقبال المواطنين والزائرين من مختلف الأفواج السياحية للإستمتاع بالرحلات التى يتم تنظيمها خلال إحتفالات عيد الفطر المبارك .

وشدد المهندس عمرو لاشين على ضرورة إستمرار تنفيذ أعمال النظافة بشكل دورى ومنتظم داخل وحول المقاصد السياحية ، ومنها معبد أبو سمبل ، ومعبد فيله ، ومعبد كوم أمبو ، ومعبد إدفو ، وذلك للحفاظ على رونقها الحضارى وتهيئتها لإستقبال الأفواج السياحية والرحلات المنظمة من أهالى المحافظة خلال فترة العيد .

وأكد عمرو لاشين على أهمية تكامل الجهود بين مختلف الجهات التنفيذية لضمان إستدامة مستوى النظافة والإرتقاء بالخدمات المقدمة بما يعكس الصورة المشرفة لمحافظة أسوان كإحدى أهم المقاصد السياحية والثقافية على مستوى الجمهورية ، ويسهم فى توفير تجربة متميزة وآمنة للزائرين خلال فترة الإحتفالات المختلفة .