محافظ أسوان يوجه بتطبيق هوية بصرية جديدة لسيارات السيرفيس بخطوط محددة وألوان واضحة

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بإدارة المواقف بإستكمال تطبيق هوية الرؤية البصرية واللون المحدد لكل خط على جميع سيارات الأجرة والسرفيس داخل نطاق مدينة أسوان ، ومنحهم مهلة شهر لتركيب الملصقات من أجل إلزام سائقى السيرفيس بالخطوط والمسارات المحددة لهم ، وبالتالى التسهيل على المواطنين من الركاب للتعرف على سيارات الميكروباص الخاصة بأماكن إقامتهم .

ويأتى ذلك فى ظل الجهود المبذولة لتحقيق الإنضباط فى الشارع الأسوانى ، وخاصة لحركة سير سيارات السيرفيس على جميع خطوط السير داخل مختلف المراكز والمدن .

ووجه محافظ أسوان بتكثيف جهود لجنة السيرفيس داخل مراكز ومدن المحافظة لضبط حركة سير السيارات وإلزامها بخطوطها المحددة من خلال إداراتى المرور والمواقف ، مع إتخاذ إجراءات فورية ورادعة تجاه أى سيارة يتم ضبطها مخالفة لخط السير ، تشمل توقيع الغرامات المالية ، وسحب الرخصة ، ووقف المركبة لمدد متتالية بما يضمن تحقيق الإنضباط الكامل والحد من أى تجاوزات تؤثر على مصالح المواطنين .

الرؤية البصرية

ومن جانبها، أوضحت نسمة ناجح، مدير إدارة المواقف بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان فقد تم تخصيص اللون الأخضر لخط سير موقف الأقاليم ( صحارى / الكرور ) ، وموقف النفق ( غرب سهيل / الكرور ) ، واللون الأحمر لخط سير موقف الأقاليم / السيل ، واللون الأزرق لخط سير موقف الأقاليم / السيل شرق ، والسيل شرق ( الشرطة العسكرية بالجوزيرة – خور عواضة نهاية ) .

وأشارت نسمه ناجح بأنه تم تحديد اللون الأصفر لخط سير السيل غرب ( السد العالى / الشلال ) ، واللون البرتقالى لخط سير السيل شرق ( كيما محطة الصداقة / الصداقة القديمة / الصداقة الجديدة ) ، واللون البنى لخط سير ( النفق / المحمودية ، المحطة / الأعقاب / أبو الريش / الكوبانية ) ، واللون الموف الغامق لخط سير ( موقف الشيخ عيسى / الصداقة الجديدة ) ، واللون الرصاصى الغامق لخط سير ( موقف الشيخ عيسى / المحكمة ) .