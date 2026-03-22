الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظ أسوان يوجه بتطبيق هوية بصرية جديدة لسيارات السيرفيس بخطوط محددة وألوان واضحة

جهود محافظة أسوان

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بإدارة المواقف بإستكمال تطبيق هوية الرؤية البصرية واللون المحدد لكل خط على جميع سيارات الأجرة والسرفيس داخل نطاق مدينة أسوان ، ومنحهم مهلة شهر لتركيب الملصقات من أجل إلزام سائقى السيرفيس بالخطوط والمسارات المحددة لهم ، وبالتالى التسهيل على المواطنين من الركاب للتعرف على سيارات الميكروباص الخاصة بأماكن إقامتهم  .

ويأتى ذلك فى ظل الجهود المبذولة لتحقيق الإنضباط فى الشارع الأسوانى ، وخاصة لحركة سير سيارات السيرفيس على جميع خطوط السير داخل مختلف المراكز والمدن .

ووجه محافظ أسوان بتكثيف جهود لجنة السيرفيس داخل مراكز ومدن المحافظة لضبط حركة سير السيارات وإلزامها بخطوطها المحددة من خلال إداراتى المرور والمواقف  ، مع إتخاذ إجراءات فورية ورادعة تجاه أى سيارة يتم ضبطها مخالفة لخط السير ، تشمل توقيع الغرامات المالية ، وسحب الرخصة ، ووقف المركبة لمدد متتالية بما يضمن تحقيق الإنضباط الكامل والحد من أى تجاوزات تؤثر على مصالح المواطنين  .

الرؤية البصرية

ومن جانبها، أوضحت نسمة ناجح، مدير إدارة المواقف بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان فقد تم تخصيص اللون الأخضر لخط سير موقف الأقاليم ( صحارى / الكرور ) ، وموقف النفق ( غرب سهيل / الكرور ) ، واللون الأحمر لخط سير موقف الأقاليم / السيل ، واللون الأزرق لخط سير موقف الأقاليم / السيل شرق ، والسيل شرق ( الشرطة العسكرية بالجوزيرة – خور عواضة نهاية ) .

وأشارت نسمه ناجح بأنه تم تحديد اللون الأصفر لخط سير السيل غرب ( السد العالى / الشلال ) ، واللون البرتقالى لخط سير السيل شرق ( كيما محطة الصداقة / الصداقة القديمة / الصداقة الجديدة ) ، واللون البنى لخط سير ( النفق / المحمودية ، المحطة / الأعقاب / أبو الريش / الكوبانية ) ، واللون الموف الغامق لخط سير ( موقف الشيخ عيسى / الصداقة الجديدة ) ، واللون الرصاصى الغامق لخط سير ( موقف الشيخ عيسى / المحكمة ) .

وزير التربية والتعليم

عودة الدراسة بالمدارس الثلاثاء.. و6 أحداث تعليمية مصيرية بعد اجازة عيد الفطر

زيزو

تامر عبد الحميد يُوجّه رسالة ساخرة لـ «زيزو» بعد خسارة الترجي 3-2

ثلاثي الاهلي

«الدردير» يوجّه رسالة نارية لثلاثي الأهلي القادم من الزمالك بعد الخسارة القاسية

الأرصاد الجوية

الذروة الأربعاء.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

وزير التربية والتعليم

موعد امتحانات الترم الثاني 2026 ..هل تقرر تغييره؟| التعليم تحسم الجدل

الخطيب وتوروب

«توروب» يُهدّد خزينة الأهلي.. الشرط الجزائي قد يصل لـ 150 مليون جنيه لفسخ تعاقده | تفاصيل

مهيب عبد الهادي

مفيش فايدة .. مهيب عبد الهادي يُهاجم إدارة الأهلي بعد الخروج الإفريقي

توروب

وفقًا للعقد المُبرم.. خصم شهر من راتب «توروب» والجهاز المعاون له بعد خسارة الأهلي دوري الأبطال

الاقتصاد في استعمال الماء علامة على شكر نعم الله

الأزهر للفتوى: الاقتصاد في استعمال الماء علامة على شكر نعم الله

ما أفضل وقت لصيام الست من شوال

ما أفضل وقت لصيام الست من شوال؟.. الإفتاء تجيب

الدكتور عباس شومان

عباس شومان: ما يدعيه البعض من تشيّع لبعض علماء الأزهر كذب وافتراء

بعد تصدرها التريند بسبب خطوبتها.. 10 صور لـ ملك أحمد زاهر

ماسك العيد .. بياض البيض والأرز لبشرة ناعمة ومشرقة

نفس اللوك يُثير الجدل على الفيس بوك .. مقارنة بين ملك وليلي أحمد زاهر

كوب القهوة الصباحي.. أمراض خطيرة تفادها

فيديو

جانب من الفيديو المتداول بسوهاج

فضيحة على الطريق .. فيديو يوثق تحــ.ـرش شاب بسيدة داخل ميكروباص بسوهاج

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عندما ينهار اليقين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أؤيد قرارات د. مدبولي

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

